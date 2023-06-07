不可能任務｜第2季港姐召集警隊跨部門演習謝嘉怡素顏美隊長蔡思貝著80磅防爆衣

為了向不同崗位的專業人士致敬，無綫今年再接再厲推出《不可能任務》第二季。第二輪「警隊跨部門演習」將於本周日（11 日）晚十點翡翠台首播，接受是輪不可能任務挑戰的無綫藝人全數港姐出身，包括蔡思貝、謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏；當中思貝被委任擔任隊長，而向來崇尚自然的謝嘉怡，則全程素顏上陣，大晒健康天然美。