不如食豪D｜火火浪子變慈父 直接性教育阿女 小心「對方部位進入你身體」

J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持；14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，周一至周五晚九點半播映。每集請來不同嘉賓，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，藉 Christian 高超烹調技術配以高級食材，打造超豪的「回憶之味」跟嘉賓及觀眾分享。