不如食豪D｜火火浪子變慈父 直接性教育阿女 小心「對方部位進入你身體」
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持；14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，周一至周五晚九點半播映。每集請來不同嘉賓，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，藉 Christian 高超烹調技術配以高級食材，打造超豪的「回憶之味」跟嘉賓及觀眾分享。
今晚（7 日）《不如食豪 D》來到最後兩集，一連兩集的終極嘉賓是導演李家榮（火火）。火火表示最難忘的一道菜是母親的「一品鍋」，所以 Christian 今次為他炮製豪華版「動感念親恩」（沙參、羊肚菌、雞油菌、臘腸、隔夜肉餅一品鍋）。火火於演藝學院表演系畢業，節目中他將形體動作及作為導演的創意發揮得淋漓盡致。講到對「一品鍋」的記憶，始於自己的生日，他笑說︰「屋企不嬲唔會慶祝生日，第一次慶祝係食媽咪整嘅一品鍋。」當時出動到家中的 gas 爐，火火笑說︰「你知用得都係『大鑊嘢』，阿媽仲話係好嘢嚟，以前皇帝食。」接住他慨嘆︰「好懷念，阿媽好早就……返咗大陸做嘢。」停頓位前已扣緊 6 號同 Christian 的情緒，當二人準備安慰時，火火卻來個反高潮。火火直言跟媽咪關係密切，現在仍會不時嗲媽咪，他借 Christian 的身體示範︰「會撓住媽咪同佢傾心事，咪睇我個樣咁麻甩，其實好需要信任或者愛嘅人讚我。」他表示父母感到子女仍需要自己，所得到的喜悅，比送甚麼禮物都強。
節目中火火坦言曾是不婚主義者，曾發誓單身不生育。想不到會結婚，並育有一女一子，他笑言︰「而家都仲係非常極度唔喜歡細路，其他小朋友唔好埋身。」被問到如果跟子女灌輸性教育時，火火直接了當說︰「做咗 11 年老竇，係好擔心阿女。如果佢帶男同學返屋企入房溫書，我一定做老土嘢，到時到候就會入房問佢哋食唔食糖水。」他透露當日剛同 11 歲囡囡 TinTin 灌輸性知識︰「叫佢拍拖要小心，小心大肚。囡囡問點解會大肚，我話你哋會唔著衫、會錫，跟住佢會將身體一啲部位進入你身體。」非常簡單直接。
此外，節目中出現小插曲，當火火講到當年讀演藝學院竟是無心之失︰「我同另一個同學以為係讀藝員訓練班，嗰時都唔知咩叫舞台劇。」當他想進一步講成做導演的因由時，卻被節目的導演叫停話「不如講返嗰菜先」，令全場沉默了一陣。原來各人只顧講，差點煮燶餸。兩集節目猶如火火個人表演，非常精彩要親身感受。