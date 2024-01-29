不如食豪D｜馮盈盈遲到上堂霸氣入課室，揭祕用戴后冠相做手機桌布，為細佬讀碩士煮名菜
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持；14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，逢周一至周五晚九點半播映。每集請來不同嘉賓、名人，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，藉 Christian 高超烹調技術配以高級食材，打造超豪的「回憶
之味」跟嘉賓及觀眾分享。
今晚（29 日）同明晚（30 日）一連兩集，由前港姐冠軍馮盈盈（FYY）擔任，楊尚友以名貴的西班牙紅蝦及貴腐甜酒，配上 FYY 媽咪製作的蘿蔔糕，製作出「紅蔔艦」（西班牙紅蝦配馮家家傳蘿蔔糕）及一款甜品「今晚燉梨」（法國甜酒燉梨配希臘乳酪、燕麥片）。
FYY 有「馮營養」稱號，緣於大學時修讀營養學學士，她目前仍修讀食品管理學碩士，她笑言每次做論文 presentation 時，都有很多笑料︰「做 presentation 真係做到好似做台慶
司儀，跟手 present 整嘅食物。」」FYY 自爆上趟為教授煮的一道「藍莓醬加米飯布甸」，菜名足以媲美《回魂夜》菜式的「豉汁蒸橙」、「椒絲腐乳西瓜」，可惜成績未能取 A，她反問 6 號︰「唔煮嗰科攞 A，畀教授食完我手勢嗰科就冇，點解會咁嘅？」6 號妙答謂︰「可能大家專注食你煮嘅嘢，無聽你嘅 presentation。」
節目中 FYY 自爆返學趣聞，因工作關係不時會遲到上堂，那時就要港姐上身，她自豪的說︰「你知啦工作繁忙，上堂時間又早，遲到少少梗有。當人哋準時坐晒喺度，自己要坐第一排，仲要 full make up 嘅時候，嗰時就要好似當選繞場一周嘅感覺，毫不尷尬無問題。」FYY 表示同學仔跟教授都好友善，不少更是 TVB fans，每次放 break 都會過來要求合照。而 FYY 修讀食物營養學及管理的起因，原來同自少有病的弟弟有關，FYY 感慨表示︰「細佬幾歲時嗰腎有問題，飲食要低鈉，嗰時屋企都唔識，以為低即係無，所以一滴鹽都唔好落。」當家人都大魚大肉的時候，弟弟每餐都只能食白飯、白烚雞翼及菜。令她萌生讀營養學，幫弟弟拾回飲食樂趣。
此外，6 號跟 FYY 合作過《後生仔傾下偈》而熟稔，原來期間發生不少不為人知，甚至不能出街的趣聞，二人會在兩集的《不如食豪 D》中互揭瘡疤，率先爆是 6 號同女友 Ayan經常放閃，已達「人神共憤」程度，想知詳情密切留意節目播出。