不如食豪D｜Gin Lee追夢窮困潦倒 包租婆一語喚醒夢想 遺憾被封為萬年銀獎
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持；14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，逢周一至周五晚九點半播映。每集請來不同嘉賓、名人，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，藉 Christian 高超烹調技術配以高級食材，打造超豪的「回憶之
味」跟嘉賓及觀眾分享。
今晚（5 日）一集嘉賓是馬來西亞籍歌手李幸倪（Gin Lee），Christian 為愛打邊爐的 Gin Lee 炮製了「驕傲的哈哈」（海螯蝦小火鍋）、Green Dinosaur（貓屎咖啡提拉米蘇）。一般人都認為打邊爐很熱氣，Gin Lee 以「火鍋小天后」身份分享秘訣︰「唔好灼熟即刻食，要攤凍食就無咁熱氣。」除此之外近日 Gin Lee 再獲網民贈以「萬年銀獎」外號。事緣她在某個頒獎禮，曾連續 3 年獲銀獎，到今年轉投新公司，仍擺脫不了這命運，她說︰「早幾日喺討論區見到，即刻笑咗出嚟，覺得位網民好 creative，相信努力係有回報
嘅。」6 號拋出金句勉勵 Gin Lee 說︰「好似『亞軍廷』（去年世界盃冠軍阿根廷）都唔再係亞軍啦。」
Gin Lee 透露 2011 年來港發展，事業並非一帆風順。早前她接受訪問時提過事業最低潮時情緒達到臨界點，窩居在北角 200 呎房屋，一到天黑就喊因為沒有底。節目中她回想當日慘況感慨說︰「窮到唔敢出街，屋企有咩食咩，即食麵、罐頭、餅。」印象最深一次，是跟大馬家人報完平安後即刻爆喊，Gin Lee 補充︰「唔敢同屋企講自己情況，睇住銀行戶口個數一路跌落去，只夠買一張機票。」正打算放棄，包租婆一句說話令 Gin Lee『絕處逢生』，她笑說︰「諗住搬走時包租婆話『李小姐，你仲有按金喺我度喎』。」講都不信，就在一個月時間，Gin Lee 的事業出現轉機，越來越多人欣賞。講起北角的舊居，Gin Lee 笑言被大馬來港探訪的父母嫌棄︰「我屋企花園都有幾千呎，可以種甘蔗、芒果同菠蘿，嗰邊人間間屋都好大。」
此外，明晚（6 日）嘉賓為黃山怡（糖妹），Christian 分別預備了「叉哩弄銃麵」（黑豚叉燒撈麵）及「芒住你返屋企」（意式芒果奶凍配清酒沙巴翁）。糖妹講到菜名由來自婆婆，她笑言︰「婆婆成日話我做嘢沙哩弄銃，我突登起呢個名，睇你哋識唔識寫。」原來糖妹是圈中隱世小富婆，隨口可以講出當日金價，每年生日都會為自己買一枚金幣。糖妹不單止投資有道，亦是世一家姐，為弟弟供書教學。