不正常愛情研究所｜伍倩彤胡敏芝崩壞，Jojo靚樣祕密曝光，Vicky肉肉無罪呼籲唔好自卑
清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播映，昨晚（7 日）播出一集，由伍倩彤（Gillian）、金永衡（Kim）及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目為「棉花糖女孩」。
各女主持繼上次被揭中學樣貌的黑材料後，今集製作組將各主持都 P 成肥妹、肥仔。Gillian 望住 P 成肥雙下巴及胖面的照片，表現非常嫌棄，加上 Doniven 補刀話︰「原來Gillian 肥咗之後唔得㗎！」，令她更加難以接受，扁嘴投訴話︰「P 到連頸都粗埋。」Karen 除保留五官細緻外，面部被 P 成雙下巴及面頰漲了一倍有多，令二人女神形象崩壊。反觀 Jojo 的 P 圖仿如沒有修圖一樣，反而更加好睇，像加了美圖濾鏡。難怪兩位男主持都異口同聲質疑「P 咗喇？呢個好偏心喎，無肥過咁喎」，心水清的 Karen 更質問︰「製作組，點解佢無雙下巴嘅？」Jojo 事後接受訪問時講笑話一向都有收買製作組，她笑言︰「其實都有問返製作組，佢哋話已經有夾硬拉肥咗，因為塊面太瘦，拉完都唔係好覺。我覺得張相似自己大咗肚兩、三個月嘅樣。大家都話呢個樣順眼，叫我食肥少少喎。」
今集有故事的人是「棉花糖女孩」招依婷（Vicky），是名 Plus-size model，近排拍了一輯靚內衣照。非常迷人。她在節目中透露未曾嫌棄過自己的外表，她笑言︰「中一、二拍拖，未有 concept 點先係靚樣。同現任男朋友都係中學同學，畢咗業後至一齊，拍咗拖 5年。」Vicky 話不要輕易放棄，更不要將自卑放在身上面，扮靚靚出街會增加自信，她分享說︰「好多肉肉女鍾意將自卑放喺身上，搞到自己污糟邋遢、唔鍾意著緊身修身衫，畀人望落咪負面。」可以嘗試化點妝出街，帶點色彩的外形不單讓人感覺正面，亦會增加自信心。