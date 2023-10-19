不正常愛情研究所｜女髮型師戀知名男歌手！網友猜測係呢位頂流男神
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清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播出，今晚（19 日）播出一集，請來在金鐘任職的專業髮型師大爆行內秘聞，其中最大粒花生就係女髮型師戀上知名男 Artist！
女髮型師被爆戀上男歌手
今集「有故事的人」請來在金鐘任職的專業髮型師 Hikii，他不單大爆有同行認識了闊太後忽然富貴，更揞名爆有現役當紅男歌手，疑似與靚女髮型師日久生情。事緣 Hikii 被問到有否遇過藝人跟髮型師愛上了的故事，Hikii 聞言霸氣回應：「一定有！因為感情嘅嘢好難控制。」並續說：「係髮型師女仔同男 Artist。（有冇貼士？）都幾紅，歌手嚟架。（近期嘅事？）近期。」談到事件中的女髮型師，Hikii 補充謂：「行內出名架，佢絕對靚嘅。」
由於分享內容花生，Hikii 遭主持圍攻要求進一步貼士，Hikii 故弄玄虛一輪後拋出了這樣一個貼士：「兩個字」，令全場為之嘩然。
網友猜測男主角疑似係姜濤！
不少網友猜測，以上證據疑似是跟MIRROR御用髮型師Lydia傳緋聞的姜濤，雖然Hikii 冇公開前藝人跟髮型師身份，但姜濤個名都係「兩個字」，而二人職業都脗合。
姜濤7月被爆與MIRROR御用髮型師地下情超過一年
據消息指二人在拍攝劇集《季前賽》中已經表現曖昧，姜濤全程望實Lydia，而在Lydia幫他搽防曬時，姜濤即開心甜笑，兩人更互相打鬧，十足十熱戀中的情侶。其實自MIRROR成軍後，一眾成員的髮型都由Lydia打理，翻查他們的社交平台，亦可發現蛛絲馬跡。
今年7月，姜濤被爆出跟MIRROR御用髮型師Lydia地下情超過一年，有報道指出在姜濤在日本為女友慶生時獻上「初吻」，另外早前與家人同遊澳洲悉尼時，女友也有一起陪同，對於第一次拍拖的姜濤來說，可說是刻骨銘心。不過戀情曝光，姜濤分分鐘要安慰「姜糖」，因為現時不少人已對女方起底…
撰文：東方新地圖片來源：（圖片來源：TVB）