不正常愛情研究所

不正常愛情研究所｜小澤瑪莉亞特別來賓 鬧交KOL胡敏芝大爆戀愛祕辛

tvb娛樂
東方新地

廣告

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，今晚（14 日）播出一集，由金永衡（Kim）、Susuca 及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「做個有味道的人」。

今晚（14 日）嘉賓嘉俊，跟小澤瑪莉亞在越南有一面之緣。（圖片來源：TVB）
今晚（14 日）嘉賓嘉俊，跟小澤瑪莉亞在越南有一面之緣。（圖片來源：TVB

今晚（14 日）「有故事的人」嘉俊，在越南旅居 3 年，稱讚當地為男仕天堂。他的講故事能力加上在越南的「奇遇」，令在場各位主持笑得前所未有的開懷。節目中展示一幅嘉俊跟已退役的 AV 女優小澤瑪莉亞的合照，Doniven 跟 Kim 均聲稱 80、90 年代的回憶即刻返來。現年 38 歲的小澤，當年為 AV 界天后級人馬，月入高達 600 萬日圓，退役後成為企業家。

嘉俊跟小澤瑪莉亞合照。（IG 圖片）（圖片來源：TVB）
嘉俊跟小澤瑪莉亞合照。（IG 圖片）（圖片來源：TVB

嘉俊在節目中透露，當日是在小澤於胡志明市投資的酒吧跟女神見面，而雙方還握手乾杯，令他非常興奮。嘉俊透露 2012 年小澤在香港舉行握手會，門票被炒至千元，學生哥的嘉俊無力負擔，只能忍痛放棄。終於 11 年後圓夢。嘉俊提到小澤經營的日式酒吧非常豪華，又大讚服務一流︰「啲女仔服務生會跪低斟酒，雙手遞酒畀你。一杯酒 7 蚊美金，當地係高消費。」他表示香港男仔非常受越南女仔歡迎，因為夠細心。就算其貌不揚如自己，追女仔都無往而不利，亦引發連番奇遇。嘉俊話試過跟一名 18 歲女孩到coffee shop 第一次約會，對方居然叫齊父母、阿爺阿嫲；甚至表哥到場。女仔媽媽更提出 3 千港元禮金的要求。又有一次跟新相識的女仕到 motel 休息，情到濃時發現對方身懷「異物」，嚇到他奪門逃走。最好笑要算是嘉俊透過 App 識了一名女仕，大家相約公園見面。事件變成「騙圖」一單，對方是名阿婆還不止，更是露體狂一名，想知詳情密切留意今晚節目播映。

小澤瑪莉亞在 AV 界退役後從商，酒吧以自己名字命名。（IG 圖片）（圖片來源：TVB）
小澤瑪莉亞在 AV 界退役後從商，酒吧以自己名字命名。（IG 圖片）（圖片來源：TVB

另外，「鬧交 KOL」胡敏芝被問到可會接受異國戀時，她斬釘截鐵表示:「都溝通唔到，真係好難嗌交，唔通用手語咩，有啲難。」她解釋鬧交是一種增進感情方法。她接受訪問時再補充:「鬧交其實係磨合嘅一種方法，向另一半表達自己嘅想法，然後諗辦法互相遷就。」Karen 自爆跟男友初初拍拖時，最厲害一次嗌足 6 小時，她笑說:「嗌下喊下又唞下，而家我同男朋友都唔會點嘈交，都係一個月 1 至 2 次。」

Karen 一直有「鬧交 KOL」稱譽。（圖片來源：TVB）
Karen 一直有「鬧交 KOL」稱譽。（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

熱門文章

 