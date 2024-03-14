不正常愛情研究所｜小澤瑪莉亞特別來賓 鬧交KOL胡敏芝大爆戀愛祕辛

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，今晚（14 日）播出一集，由金永衡（Kim）、Susuca 及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「做個有味道的人」。