不正常愛情研究所｜林映暉驚爆恐懼Bikini祕密胡敏芝霸凌經歷傷害+100
清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播出，本周四（12 日）播出一集，由林映暉（暉哥）、麥惠琪（Susuca）同 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）擔任主持。
今晚播出一集研究題目為「失戀催眠 Move On 套餐？」，請來「有故事的人」催眠師Catman 現身說法，如何用催眠解除失戀的傷痛。催眠不止可幫你放低前度，亦可從潛意識層面，解決一些「你怕面對，但又不知點解」的問題。暉哥被委派接受挑戰，她自爆一直抗拒著 bikini 出鏡︰「係好驚，第一次着時成個人震晒，係唔知點解。」節目中Catman 好快令暉哥接受催眠，她憶述第一次著 bikini 的經歷，原來被工人姐姐讚過「身材好」。在 Catman 引導下暉哥喊住爆料︰「感覺好奇怪，唔通我真係大啲？中學時發現其他人都唔係咁大，好似同人哋唔同，驚人淨係注意我嘅身材。」最後謎底解開，暉哥抗拒 bikini 的原因，是擔心大家只關注自己的身材。事後暉哥講返催眠後的感覺，仿如穿過時光隧道回到童年，還被媽咪責備無做功課。想知道多點暉哥催眠狀態的回憶，留意今晚（12 日）播出的《不正常愛情研究所》，包保震撼。
謎底解開的同時，節目現場的 Karen 同 Jojo 似乎因為一句「其他人都唔係咁大」，受到極大衝擊，露出無奈的表情。身材纖巧的 Karen 事後接受訪問時笑言︰「大家咁 friend 都唔覺侮辱嘅，不過因為佢冇心咁講，所以傷害+100，身材太好都真係會有煩惱？我真係唔明啊。人一世物一世，都有少少想體驗下做大波妹嘅感覺。」她直言目前無重一身輕，自然最美所以不會考慮隆胸。
另外，催眠師 Catman 太太 Aya 亦在節目現身，她原本是催眠班學生。上了幾堂後
Catman 開始在自己夢境出現，她笑話︰「上完佢堂之後，係咁發夢見到佢，係每星期都發夢見到，有一啲行街、生活片段出現。」Catman 成為 Aya 真正的「夢中情人」，到底二人是否命中注定還是受潛意識影響？今晚節目會有分曉。