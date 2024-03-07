不正常愛情研究所｜胡敏芝變身鵪鶉Look 鋼管舞秀性感 張曦雯骨子裏透騷氣

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，今晚（7 日）播出一集，由金永衡（Kim）、伍倩彤（Gillian）、Susuca 及 2 位 J2ers 胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「何為性感」。