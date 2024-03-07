不正常愛情研究所｜胡敏芝變身鵪鶉Look 鋼管舞秀性感 張曦雯骨子裏透騷氣
清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，今晚（7 日）播出一集，由金永衡（Kim）、伍倩彤（Gillian）、Susuca 及 2 位 J2ers 胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「何為性感」。
今晚（7 日）節目一開始已經笑爆嘴，今集研究題目是「何為性感」，各位女主持伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及胡敏芝（Karen）施展渾身解數，但求將最性感一面展露在觀眾面前。可惜現實追不上預期，各人的甫士搞笑有餘，可惜性感不足。特別是 Karen的低首含情的模樣，仿如《喜劇之王》張栢芝的「鵪鶉 look」，連帶一旁探班的黃紫恩（Jojo）亦忍不住大笑她們都忍不住笑。
Gillian 以一雙黑絲上陣既性感又嫵媚，她對「sexy」的定義特別有參考價值。她認為性感為一種感覺，她說︰「唔係一定露晒出嚟就叫 sexy，多啲展現喺成熟女性身上，廿歲頭妹妹未必有呢種韻味。」她營造一個情境，就是在家中不經意穿一套喱士吊帶睡衣，呷一口紅酒享受音樂，就可以好「性感」。
Karen 覺得性感是別人對你的感覺，她說︰「講嘢嘅 tone 都可以係性感，我就覺得張曦雯好有性感嘅女人味。」節目中她接受「有故事的人」鋼管舞（Pole Dance）教練
Melody 的訓練，務求將 Karen 最性感一面展現在人前。她先教 Karen 如何性感地脫去襯
衣，當中包含眼神、扭腰及跌膊。Melody 示範時，散發出動人的媚態，全場拍手大讚輪到 Karen。即學即用上場，她無論在扭腰、回頭望的眼神及寬衣的動作，顯得有點生硬搞笑，引到旁邊的主持笑不停。事後 Karen 略帶委屈的說︰「剛才 Melody 叫我挺胸，我已經盡量挺咗，真係挺咗。」Melody 即場為 Karen 打圓場，指衫太大、太鬆，所以沒有預期效果。Kim 亦來湊熱鬧安慰說︰「我覺得有㗎，我覺得有少少（胸）。遭 Karen 無情反擊表示︰「我使乜你畀意見我呀。」再次引得全場哄笑。
此外，兩位男仕比較現實，擺脫形而上的解說，一心只追求實體，一致認同長腿是性感女郎必定要具備，再加上香水味，成件事就非常美滿，Doniven 說︰「女仔長腿又幼係特別吸引，加上女仔噴啲好 elegant 嘅香水，行過陣味好 sexy。」Kim 認同長腿跟性感有不可或缺的關連。