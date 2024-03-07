不正常愛情研究所｜胡敏芝變身鵪鶉Look 鋼管舞秀性感 張曦雯骨子裏透騷氣

tvb娛樂
東方新地

廣告

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，今晚（7 日）播出一集，由金永衡（Kim）、伍倩彤（Gillian）、Susuca 及 2 位 J2ers 胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「何為性感」。

（左起）Kim、Susuca、Doniven、Gillian 與 Karen。（圖片來源：TVB）
（左起）Kim、Susuca、Doniven、Gillian 與 Karen。（圖片來源：TVB

今晚（7 日）節目一開始已經笑爆嘴，今集研究題目是「何為性感」，各位女主持伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及胡敏芝（Karen）施展渾身解數，但求將最性感一面展露在觀眾面前。可惜現實追不上預期，各人的甫士搞笑有餘，可惜性感不足。特別是 Karen的低首含情的模樣，仿如《喜劇之王》張栢芝的「鵪鶉 look」，連帶一旁探班的黃紫恩（Jojo）亦忍不住大笑她們都忍不住笑。

Karen 的所謂性感，仿如重現張栢芝的「鵪鶉 look」。（圖片來源：TVB）
Karen 的所謂性感，仿如重現張栢芝的「鵪鶉 look」。（圖片來源：TVB

Gillian 以一雙黑絲上陣既性感又嫵媚，她對「sexy」的定義特別有參考價值。她認為性感為一種感覺，她說︰「唔係一定露晒出嚟就叫 sexy，多啲展現喺成熟女性身上，廿歲頭妹妹未必有呢種韻味。」她營造一個情境，就是在家中不經意穿一套喱士吊帶睡衣，呷一口紅酒享受音樂，就可以好「性感」。

Gillian 認為性感是不經意。（圖片來源：TVB）
Gillian 認為性感是不經意。（圖片來源：TVB

Karen 覺得性感是別人對你的感覺，她說︰「講嘢嘅 tone 都可以係性感，我就覺得張曦雯好有性感嘅女人味。」節目中她接受「有故事的人」鋼管舞（Pole Dance）教練

Melody 即場指導 Karen 鋼管舞姿。（圖片來源：TVB）
Melody 即場指導 Karen 鋼管舞姿。（圖片來源：TVB

Melody 的訓練，務求將 Karen 最性感一面展現在人前。她先教 Karen 如何性感地脫去襯
衣，當中包含眼神、扭腰及跌膊。Melody 示範時，散發出動人的媚態，全場拍手大讚輪到 Karen。即學即用上場，她無論在扭腰、回頭望的眼神及寬衣的動作，顯得有點生硬搞笑，引到旁邊的主持笑不停。事後 Karen 略帶委屈的說︰「剛才 Melody 叫我挺胸，我已經盡量挺咗，真係挺咗。」Melody 即場為 Karen 打圓場，指衫太大、太鬆，所以沒有預期效果。Kim 亦來湊熱鬧安慰說︰「我覺得有㗎，我覺得有少少（胸）。遭 Karen 無情反擊表示︰「我使乜你畀意見我呀。」再次引得全場哄笑。

即學即用的 Karen 搞笑有餘，性感不足。（圖片來源：TVB）
即學即用的 Karen 搞笑有餘，性感不足。（圖片來源：TVB）

此外，兩位男仕比較現實，擺脫形而上的解說，一心只追求實體，一致認同長腿是性感女郎必定要具備，再加上香水味，成件事就非常美滿，Doniven 說︰「女仔長腿又幼係特別吸引，加上女仔噴啲好 elegant 嘅香水，行過陣味好 sexy。」Kim 認同長腿跟性感有不可或缺的關連。

Doniven、Kim 一致認為「長腿、香水」是性感要素。（圖片來源：TVB）
Doniven、Kim 一致認為「長腿、香水」是性感要素。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

熱門文章

 