不正常愛情研究所｜船家芊芊驚人祕聞曾接辦30人天體船P電話被沒收防外洩

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播出，前晚（10 日）一集由 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）及伍倩彤（Gillian）主持。