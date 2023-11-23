不正常愛情研究所｜魔術師MagicCarson催眠Jojo重現非常盜情節教授溝女必殺技
清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播映，今晚（23 日）播出一集，由麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今晚播出一集研究題目為「溝女魔術雞精班」，滿足一班想藉魔術識女仔的男仕。
節目中 Jojo 自爆兩年前的自身經歷，被兩位催眠魔術師瞬間催眠失去記憶，她認真的說︰「有日同同事收工去咗尖沙嘴海旁，有兩個外國男仔行埋嚟，問我介唔介意做一個催眠魔術。我見佢哋生得好靚仔，咪應承。」經過一輪交談閒話家常，其中一人忽然在Jojo 耳邊用手指一噠，她即刻呆坐當場，Jojo 回想當時情況說︰「之後無郁過，過咗好耐個朋友最後唔知點叫醒我，問我記唔記得發生過咩事。我話唯一記得係前一秒同魔術師講完嘢，下一秒就朋友同我講嘢。」Jojo 事後回想當時感覺是呆跟攰。
Jojo 還透露兩位魔術師曉得讀心術，她說︰「其實傾偈嗰陣，有位魔術師忽然問我鍾意邊個外國明星。唔知點解我明明唔鍾意 Michael Jackson，嗰一下突然講『Michael
Jackson』。跟住佢拎起平板電腦，問我『係咪呢個樣』，exactly 就係我諗嗰個樣。」情節猶如荷李活電影《非常盜》。事後朋友從網上得知，該二人是網上有名的催眠魔術師，有數萬名 followers。
今集「有故事的人」Magic Carson 自言是怕醜仔一名，學玩魔術令自己變得善談。一出場他便踢爆魔術其實是呃人，他笑說︰「魔術 95%係演技、5%先係秘密，當然用嚟識女仔係易好多嘅。」接住他單挑三位女主持，首先接受挑戰的 Susuca，玩的是「紅心轉移」魔術。他在 Susuca 揸實拳頭的情況下，成功將一紅點印在對方手心，令在場各人讚嘆不已。到 Karen 出場玩 Bar Bet，在外國酒吧非常流行「呃酒飲」的小遊戲。Karen 要將三隻上下倒放不一的杯，在每次兩隻杯、經三輪後所有杯口都向下。Magic Carson 輕鬆完成示範，但到 Karen 上陣，雖施展渾身解數仍未能成功。最後跟 Jojo 玩卡牌遊戲，在一輪操作後 Magic Carson 居然將有 Jojo 親筆簽名的牌，「變」到自己銀包內，令在座各人嘆為觀止。Magic Carson 講笑話單是學曉上述三招，已經足夠在酒吧馳騁追女仔。想知道箇中魔術同遊戲小秘密，今晚《不正常愛情研究所》為你解構。