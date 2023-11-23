不正常愛情研究所｜魔術師MagicCarson催眠Jojo重現非常盜情節教授溝女必殺技

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播映，今晚（23 日）播出一集，由麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今晚播出一集研究題目為「溝女魔術雞精班」，滿足一班想藉魔術識女仔的男仕。