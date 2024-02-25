不正常愛情研究所｜黃紫恩監視男友社交動態 伍倩彤計分手段震撼

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清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，前晚（22 日）播出一集，由金永衡（Kim）、伍倩彤（Gillian）及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目為「關於我和鬼結婚的那件事」。

不正常愛情研究所 前晚22 日）一集主題是「關於我和鬼結婚的那件事」。
前晚（22 日）一集主題是「關於我和鬼結婚的那件事」。（圖片來源：TVB

前晚（22 日）節目靈氣迫人，「有故事的人」請來黃紫恩（Jojo）的師傅；道家六壬法科師傅陳佇銘分享真實版《人鬼情未了》，但故事絕不纏綿只有驚嚇。陳師傅又透露冥婚分兩種︰死人配死人或者生人配死人，他說︰「內地久唔久有偷屍，最常係偷女屍，好多係嗰仔死咗想搵老婆，偷屍搞冥婚。」他講到一段自身經歷，過世多時的堂兄弟報夢給父親表示要「結婚」，他說︰「佢報夢話搵到合適老婆，講埋地址叫我哋去搵，真係有個女仔走咗，最後喺我屋企做咗成套冥婚儀式。」

不正常愛情研究所 今集「有故事的人」是六壬法科師傅陳佇銘。
今集「有故事的人」是六壬法科師傅陳佇銘。（圖片來源：TVB

陳師傅又講到兩段索命的人鬼情，涉及人鬼冥婚及離婚，主持們聽到不寒而慄。第一單是有男事主跟女友，每晚都被女鬼推落床不能安睡。陳師傅瞭解後嚇了一跳，他說︰「同女鬼講數，原來男事主爭佢一段姻緣。打仗時男方死咗，女方一路等。直到男方投胎做人到咗今世，女方依然停留喺嗰個時空唔肯走，陰差陽錯碰到今世的男事主，講明要攞佢命。」最後陳師傅為雙方辦了一場冥婚，男事主還要跟女方的神主牌睡了三晚，陳師傅補充︰「男事主位女朋友要認女鬼做『大婆』，仔女都要叫佢『大媽』，件事至解決。」另一單是為女事主跟自殺死的老公「離婚」斷情緣，陳師傅笑說︰「應承幫隻男鬼搵鬼新娘先搞掂。」靈異的是當燒女紙紮新娘時，火光中竟出現疑似男事主的容貌。

不正常愛情研究所 節目中討論到冥婚。
節目中討論到冥婚。（圖片來源：TVB

此外，伍倩彤（Gillian）分享了前度男友帶來的恐怖經歷，她說︰「試過分手後男朋友用後備鎖匙上門，嗰日返到屋企見到佢坐喺度，第一下真係有啲驚，跟住我就係嬲。」Gillian 事後立刻換鎖，最後更搬屋以策安全。她自言並非報復心強的人，她解釋︰「畀男友 cheat 唔會報復，因為報復會好攰。但會記低佢，扣夠分就叮走。」Jojo 有另類方法睇實男朋友會否不忠，她說︰「會留意佢長時間𥄫住、關注嘅女仔社交媒體，一發現佢留言畀人，就會 cap 圖做紀錄。得閒就會睇下男朋友有無再 like 到呢班女仔嘅相。」

不正常愛情研究所 Gillian 會有小數簿記錄男友犯錯。
Gillian 會有小數簿記錄男友犯錯。（圖片來源：TVB
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