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不正常愛情研究所｜黃紫恩絕密制服誘惑照曝光，Kim爆俄女模獨愛韓男祕密，Carson揭模界情色交易驚人內幕

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清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，前晚（1 日）播出一集，由金永衡（Kim）、伍倩彤（Gillian）及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目為「Model 圈secret」。

前晚1 日）《不正常愛情研究所》主題是「Model 圈 secret」。
前晚（1 日）《不正常愛情研究所》主題是「Model 圈 secret」。（圖片來源：TVB

前晚（1 日）一集話題貼近三級底線。節目一開始黃紫恩（Jojo）自揭中學時期擔任過私影模特兒。Jojo 接受訪問時表示當時是經網上應徵入行，她說︰「嗰時認為做私影模特兒好型，啲同學話去溫書，我就話要開工 shooting，而且一個鐘成 500 蚊，嗰時最低工資都係 30、40 蚊，覺得識賺錢好叻。」她透露部份拍友會有特別要求，會盡量滿足對方︰「佢哋會預備啲制服，問我介唔介意換，但都會提醒我打好底，成班龍友好斯文好尊重我。」Jojo 話有一款照片，多多錢都不會接，她說︰「從唔會拍泳衣私影，只會留畀男朋友影。」

不正常愛情研究所 Jojo 當年擔任私影的制服照曝光。 Jojo 提供）
Jojo 當年擔任私影的制服照曝光。 （Jojo 提供）（圖片來源：TVB

今集「有故事的人」請來參加過真人騷《仔仔一堂》的梁玉麟（Carson）

。本身是「斜槓族」既是尊業模特兒，又是一名花藝師。他揭開模界不為人知的秘密，一來他便自爆曾被有錢叔叔提出情色交易︰「嗰位叔叔喺酒吧識，之後有 keep 住出嚟飲酒。有次佢忽然話，想我陪佢出個 business trip。」有錢叔叔開出優厚條件，包括頭等機票及食住，一個月有 80 萬零用錢，但都被 Carson 拒絕。反而一旁的 Doniven 及 Kim 搞笑地舉手，要求介紹應徵。

不正常愛情研究所 Kim 認識一位俄羅斯女模特兒，鍾情韓國男仔。
Kim 認識一位俄羅斯女模特兒，鍾情韓國男仔。（圖片來源：TVB

Carson 接住又爆模界常有的闊太飯局，有位搞手是非常有錢的名媛，他搞鬼的說︰「好多男 model 以為去見監製，不過去到都 sense 到係乜嘢一回事。」現場擺設為一張長

不正常愛情研究所 Gillian 跟 Carson 非常投契。
Gillian 跟 Carson 非常投契。（圖片來源：TVB

枱，每邊可以坐 10 多人，一邊是男模，另一邊是闊太們。酒醉飯飽之後，各人會被安排到另一處有很多房間的豪宅，一切盡在不言中，Carson 說︰「我有位朋友第二朝瞓醒，床頭放咗隻名錶。」他又提到模界「識個有錢人」的笑料，有 6 名男女朋友模特兒，夾錢租住半山 2 千呎豪宅，目的是接近有錢人，最後有人成功認了樓上一位住客做「契爺」代付屋租。

不正常愛情研究所 Jojo 自揭中學時做過私影模特兒。
Jojo 自揭中學時做過私影模特兒。（圖片來源：TVB）

此外， Kim 提到認識有位俄羅斯靚女模特兒，只喜歡韓國男仔，令在座各人不解，Kim神秘兮兮解釋︰「佢話俄羅斯男仔 size 太大，韓國男仔啱啱好。」剛說完一班主持便對中韓混血的 Kim 投以古怪目光，Kim 會意說︰「唔好望住我呀，我一半韓國人嚟咋。我親身經歷，韓國人其實唔細嘅。」

不正常愛情研究所 Kim 認識一位俄羅斯女模特兒，鍾情韓國男仔。
Kim 認識一位俄羅斯女模特兒，鍾情韓國男仔。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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