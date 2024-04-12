不正常愛情研究所｜黃紫恩化身道姑狐仙 增魅力 Doniven 學畫符保愛情
逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映的清談節目《不正常愛情研究所》，上周已圓滿播映完畢。緊接播出「番外篇」，各主持跳出錄影廠，到訪各主持的家居，揭開他們「behind the scene」私人一面。
上星期《不正常愛情研究所》「番外篇」黃紫恩（Jojo）與胡敏芝（Karen）殺上陳國麟（Doniven）新居，洩露他跟女友張沛樂（沙律）的甜蜜同居關係及閨房樂。昨晚（12日）Doniven 回饋 Jojo，到她修煉的道場參觀。Jojo 收起平時性感擔當，變身虔誠道姑示人。
Jojo 表示平時回道場修道，主要是唱經、寫符，如有祈福一類的法事，她會披上紅袍幫手。Doniven 在道場內發現設有狐仙殿，令他好奇「狐仙」跟「狐妖」的分別，陳佇銘師傅表示狐仙殿主姻緣和合，增加愛情運，他解釋︰「狐仙係正宗神仙，狐妖是偏邪門即係狐狸精，唔好拜錯。」他又透露不少女善信都會帶化妝品拜狐仙，再由自己開光加持，能增加人緣魅力。原來 Jojo 亦是其中一份子，不單使用拜過的化妝品，還跟狐仙上契，她笑說︰「要自己試過，先知有無用。我試過噴同一款香水，用開過光嘅特別多異性同我講『今日你隻香水真係好香』。同狐仙上契之後，真係未試過同時間咁多異性喺身邊出現，識咗好多朋友。」
修道其中一項修行就是畫符，除辟邪驅鬼、亦有治病增運的符，Jojo 跟 Doniven 當日就學畫和合符，希望避開爛桃花之外，可以同女友張沛樂（沙律）感情更進一步。陳佇銘師傅表示畫符同書法一樣，講究氣勢及行氣，他指 Jojo 畫的符咒毫無氣勢，太過刻板，反而讚初次畫符的 Doniven 有板有眼。
此外，陳佇銘師傅透露很多人會到道堂要求做和合法事促進感情，他說︰「我唔係立亂做，要問祖師爺，唔係我哋會孭孽債。就算兩夫妻做完，感情有改善都唔係永久，法事只係幫雙方勾起愛意，重要都係要大家溝通同經營。」節目中他提到有趟為兩夫妻解降，下降者是老公的泰籍小三，他說︰「老公中降晚晚去咗小三度唔返屋企，而老婆就晚晚撞鬼。最後解完降老公嘔咗一大堆綠色物體出嚟。」情況駭人聽聞。