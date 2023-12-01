不正常愛情研究所｜Kim任兄弟抄靚女牌被拒新郎二度傷害即場送檸檬Susuca出席前度婚禮合照尷尬
清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播映，今晚（30 日）播出一集，由麥惠琪（Susuca）、金永衡（Kim）及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目為「婚禮尷尬大全」，分享「婚前試愛」的二三事。
今晚（30 日）主題講到人生大事結婚，一班已達適婚年齡的主持特別興奮，大量故事分享。金永衡（Kim）率先自爆有趟做兄弟的瘀事，當時他在門口簽名位任接待，發現負責婚禮佈置的設計公司，有位靚女員工。Kim 隨即跟身邊兄弟自告奮勇︰「等我過去攞佢電話同 IG。」Kim 先讚該女員工靚女打開話題，接住開門見山準備「抄牌」，豈料慘食「檸檬」。靚女員工以「如果你有工作洽談，可以畀返工作 IG 你」為由婉拒。Kim 無癮地返回接待處，故事還有下文。此時有位小妹妹在簽名冊上，畫圖畫代替簽名，新郎隨即搞笑贈慶話︰「妹妹，你唔畫個檸檬送畀哥哥食。」被直線抽擊的 Kim，被搞到不知好嬲還是好笑。
節目中談到尷尬婚禮事件，拍拖經驗豐富的 Susuca 有趟出席前度婚禮，尷尬程度爆燈，她無奈的說︰「同枱無個識不特止，仲要影相環節，企係新娘新郎中間影三人相，超尷尬。」直言自此不會再到前度婚宴，頂多事前約食飯兼付人情就算。除此之外，Susuca還記得有趟出席鹹濕婚宴，可算畢生難忘，她笑說︰「個婚禮超鹹濕，有個環節新郎同兄弟著象鼻底褲出嚟玩新娘，其他遊戲又變態。」最後 Susuca 一家人未散席便離開。今集「有故事的人」請來專業婚禮主持人林韋璇（Isis），她分享婚宴逸事，試過收禮金後，新娘悔婚取消婚禮、有擺酒當日，新娘鬧情緒失控。Isis 曾在婚宴上被新郎的意外驚喜，感動到喊埋一份，她又會傳授一招對付麻煩賓客的秘技，想知詳情留意今晚《不正常愛情研究所》。