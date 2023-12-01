不正常愛情研究所｜Kim任兄弟抄靚女牌被拒新郎二度傷害即場送檸檬Susuca出席前度婚禮合照尷尬

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 11 點 J2（82 台）播映，今晚（30 日）播出一集，由麥惠琪（Susuca）、金永衡（Kim）及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目為「婚禮尷尬大全」，分享「婚前試愛」的二三事。