中年好聲音｜首播天龍八部經典金曲重現無綫娛樂新聞臺直播海選

外購古裝劇《天龍八部》將接棒《一舞傾城》，由 6 月 14日起、逢周一至五晚 9 時 30 分翡翠台播映。為打造最貼近香港觀眾口味的武俠情懷，無綫除了為新版《天龍八部》重新剪接及配音，還邀來《中年好聲音》兩對最佳拍檔龍婷＋丁文俊及李佳＋羅啟豪，分別重新演繹經典主題曲《萬水千山縱橫》及片尾曲《倆忘煙水裡》。