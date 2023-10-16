中年好聲音2｜劉可獻唱我激動爆喊冧莊5燈肥媽讚唱到一半我都喊了陳麗媚大躍進陳蒨葶透視Look獲讚有颱風
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歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（15 日）播出一集繼續是 60 強淘汰賽，只有 30 位參賽者可以晉級下一回合。
昨晚一集再有 3 位 5 燈選手誕生，分別有冧莊 5 燈的劉可，另外還有陳麗媚和陳蒨葶。上回合一鳴驚人的劉可獻唱《我》，一開波便大晒功架先來清唱一小段，之後劉可愈唱愈投入，演唱完畢後更忍不住爆喊。劉可憑住真摯演出贏得 5 燈，亦是繼陳俞霏後第 2 位冧莊 5 燈選手！對於劉可的演出，感性的肥媽大讚：「佢清唱嗰段，我幾乎死咗咁滯啦！佢唱到一半我都喊喇，唱歌要投入，感動到自己感動到人，你真係掂到我哋個心。」張佳添則說：「佢真係用個心唱，唱完之後感情仲維持緊，佢真係一個藝術家嚟！」
來自吉隆坡的陳麗媚獻唱《上海灘龍虎鬥》，以迷人 Pink Lady 造型上陣的她非常Sharp 醒，最終憑着激情演出斬獲 5 燈，由 3 燈選手升呢 5 燈選手！張佳添說：「你冇辜負我第一個撳你燈，比起上次唱快歌，我喺慢歌中聽到你實力喺邊度。」周國豐亦開口大讚：「副歌部分鏗鏘有力，主歌部分柔情似水！」是集最後一位 5 燈選手是陳蒨葶，以黑色透視裝上陣的她獻唱《我的心裡沒有他》，她邊唱邊扭身扭勢，滲出陣陣女人味，成功俘虜評審獲得 5 燈佳績，周國豐說：「你揀啱咗歌，完全係好 Fit，成件事係賞心悅目！」張佳添則說：「你設計過你嘅台風，一舉手一投足都好自如，你郁住嚟唱把聲仍然係好靚、好穩定，個台風好正，呢首歌暫時係你嘅代表作！」
來自吉隆坡的陳麗媚獻唱《上海灘龍虎鬥》，以迷人 Pink Lady 造型上陣的她非常Sharp 醒，最終憑着激情演出斬獲 5 燈，由 3 燈選手升呢 5 燈選手！張佳添說：「你冇辜負我第一個撳你燈，比起上次唱快歌，我喺慢歌中聽到你實力喺邊度。」周國豐亦開口大讚：「副歌部分鏗鏘有力，主歌部分柔情似水！」是集最後一位 5 燈選手是陳蒨葶，以黑色透視裝上陣的她獻唱《我的心裡沒有他》，她邊唱邊扭身扭勢，滲出陣陣女人味，成功俘虜評審獲得 5 燈佳績，周國豐說：「你揀啱咗歌，完全係好 Fit，成件事係賞心悅目！」張佳添則說：「你設計過你嘅台風，一舉手一投足都好自如，你郁住嚟唱把聲仍然係好靚、好穩定，個台風好正，呢首歌暫時係你嘅代表作！」
來自馬六甲的陳慧智每次來港比賽前都要四出籌集「盤川」，她的追夢故事感動了不少人。今集她獻唱天后彭羚的《囚鳥》，惟演出只獲得 2 燈成績，最終遭簡潔明 PK 淘汰無緣晉級 30 強。陳慧智在台上發表感言：「首先要多謝 TVB 舉辦呢個比賽，雖然今晚係最後一次企喺呢個舞台，我覺得已經係我人生最大一個成就。」
圖片來源：（圖片來源：TVB）