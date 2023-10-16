中年好聲音2｜劉可獻唱我激動爆喊冧莊5燈肥媽讚唱到一半我都喊了陳麗媚大躍進陳蒨葶透視Look獲讚有颱風

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（15 日）播出一集繼續是 60 強淘汰賽，只有 30 位參賽者可以晉級下一回合。