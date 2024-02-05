中年好聲音2｜劉可跌入危險區，顏米羔被讚「遇強越強」，陳慧嫻：你比原唱更好！

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 8 點半翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨晚（4 日）播出一集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。