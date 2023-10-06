中年好聲音2｜劉威煌驚爆淘汰賽危機李浩森唱跳全場搶眼王嘉明陳百強驚喜現身

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。周日晚（8 日）播出一集是 60 強淘汰賽，只有30 位參賽者可以晉級下一回合！今次賽制非常刺激，60 強選手會輪流上台演唱，獲得 5 燈選手可直接晉級，獲得 0 燈或 1 燈則直接被淘汰；至於獲得 4 燈、3 燈和 2 燈的選手，則要迎接台下其中一名選手的挑戰；挑戰完畢後，較高分者將獲晉級機會，兩個只能活一個！