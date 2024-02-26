中年好聲音2｜十強誕生震撼揭曉 古淖文Solo奪MVP 感謝谷婭溦支持

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，昨（25 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。