中年好聲音2｜十強誕生震撼揭曉 古淖文Solo奪MVP 感謝谷婭溦支持
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，昨（25 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。
顏米羔搣甩「殺父仇人」晒鐵漢柔情
昨晚一集最亮眼選手是顏米羔，他獻唱王傑名曲《幾分傷心幾分痴／一場遊戲一場夢》，他笑言：「呢首歌由細聽到大，次次唱都會變王傑聲，細個好鍾意模仿，今次試吓挑戰搣唔搣得甩（王傑腔）！」米羔最終獲得 91 分不俗成績，伍仲衡笑言：「我鍾意喎，我上一回合話你有少少殺父仇人感覺，你今次搣甩咗喎，聽到顏米羔嘅柔情，呢個係一個好好嘅方向，情歌係要咁唱。」陳慧嫻說：「呢隻歌你放輕聲音去唱，聽到另外一個米羔，而呢個米羔係更加好聽。」張佳添則說：「你係冇王傑嘅，我聽到嘅係黃貫中，如果你音色可以多啲變化，你就唔再係王傑、黃貫中，而係顏米羔！」
昨晚最後兩位登場的陳蒨葶及陳燕娜，兩人不約而同僅獲 82 分，與上半場同獲82 分的鄭梓浩齊齊跌入危險區，氣氛緊張！獻唱《小城大事／大城大事》的陳蒨葶 坦言以「跳樓」心態演繹歌曲，惟因演繹的版本太過 Dark，不太受評審青睞，肥媽說：「其實真係唔使咁 Dark，我覺得女人好鍾意傷害自己去令嗰個人記得你，如果佢唔記得你，你傷害自己都會唔記得你啦，Short Short 地嘅，你唱得係唔錯，畀唔到高分係你好 Dark，但 Feel 唔到個痛。」獻唱《原諒自己／半途而廢》的陳燕娜則因唱得太似王菲而未能獲高分，張佳添說：「呢隻歌擺明係王菲陷阱，你就踩咗落去，似唔似王菲呢？起碼都 5、6 分㗎喇，個問題係你真係用咗王菲嘅方法去唱，冇人可以唱得好過王菲㗎喇，咁點解你唔諗吓用其他方法呢？」經過評審退庭商議，最終鄭梓浩、陳燕娜冇得留低，陳蒨葶逃出生天！至於上半場獲得 93 分的古淖文最終獲頒 MVP，是次是他第二度獲得 MVP，對此古淖文興奮表示：「今集對我非常特別，第一次以 Solo 姿態拎咗 9 字頭嘅分數，特別想多謝一個人，佢係我音樂上最大嘅後盾，佢就係小辣椒谷婭溦老師，佢幫我改善咗啲咬字同江湖味，多謝你小辣椒！」
10 強名單如下（排名不分先後）：古淖文／劉威煌／顏米羔／安雅希／黃劍文／譚輝智／沈宗賢／陳俞霏／林若盈／陳蒨葶