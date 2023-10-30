中年好聲音2｜Memory隊獲最高分古淖文妖爆演出奪MVP陳慧嫻大讚深刻印象
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（29 日）一集是第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30 強分成 6 組進行比賽，由 Eric Kwok 擔任星級導師。經過一番激戰，最終《Memory》隊獲得 87 分成為全場最高分，獲得 86 分的《那些年》隊和獲得 85 分的《如果我是陳奕迅》隊緊隨其後；最低分三隊分別是 84 分的《我要》隊、83 分的《路黑山高錫人夜》隊和 78 分的《越唱越強》隊，最終《我》隊淘汰了鄔慧芳、《路》隊淘汰了李振鵬，《越》隊則淘汰了劉肇文和譚權輝。至於是集 MVP 則由《我》隊的古淖文獲得；4 位被淘汰選手由評審決定。周國豐點名讚王玥
劉可、黃劍文、沈宗賢、袁思樂和鄭梓浩組成的《那些年》隊，上演 4 男追 1 女戲碼，袁思樂以貌似婚紗的白色拖尾裝上陣，4 位型男則各自代表不同時空的男生，5 人演出甚有舞台感，最終獲得 86 分。周國豐笑言：「好似 4 男爭 1 女咁，成件事冇乜尷尬感覺。」邊彈結他邊唱的黃劍文，同樣獲讚唱低音表現出色。至於「5 燈戰隊」顏米羔、梁浩賢、劉威煌、譚輝智和朱博文組成的《如果我是陳奕迅》隊，最終獲得 85 分，五子獲讚表現最平均及紮實。
《我要隊》獲讚媲美葉德嫻
陳蒨葶、古淖文、尹新杰、鄔慧芳和李榮耀組成的《我要》隊，五人以 Bling Bling 舞衣上陣又跳又唱，High 爆全場！陳慧嫻大讚：「好妖好姣，媲美葉德嫻個MV。」伍仲衡則說：「呢首歌好啱古淖文，你個樣真係好妖。」惟《我要》隊獲得 84 分排第 4。憑着妖爆演出搶盡焦點的古淖文最後更獲頒 MVP 獎項，負責選
出本集 MVP 的陳慧嫻說：「我嘅評選準則係成晚令到我最深刻印象嗰一位，佢帶動咗成隊嘅氣氛！」
陳燕娜、麥素華、簡潔明、陳麗媚和李振鵬組成的《路黑山高錫人夜》隊，身為隊長的燕娜在隊內年紀比較輕，應對隊內幾位阿姐比較吃力，更被 Eric Kwok 指「呢隊感覺唔係特別和諧」，最終《路》隊獲得 83 分排尾二，隊內唯一男士李振鵬被淘汰，周國豐說：「你發揮機會唔多，4 個女仔加 1 個男仔，可能因為要遷就4 個女仔嘅 key。」至於陳俞霏、劉肇文、林偉璣、譚權輝和周碧嘉組成的《越唱越強》隊，雖然有兩度獲得 5 燈的「10 燈魔人」陳俞霏加持，但似乎獨力難支，《越》隊只獲 78 分成全晚最低分，張佳添說：「A Cappella 係幾驚喜，但入咗Band 之後個音準就時好時壞，有啲炒粉。」伍仲衡說：「好似慶功宴開 Party咁，我覺得有少少嘈，如果陳俞霏做 Main Vocal 嘅時間多少少，會令到隻歌更加有味道。」