中年好聲音2｜Memory隊獲最高分古淖文妖爆演出奪MVP陳慧嫻大讚深刻印象

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（29 日）一集是第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30 強分成 6 組進行比賽，由 Eric Kwok 擔任星級導師。經過一番激戰，最終《Memory》隊獲得 87 分成為全場最高分，獲得 86 分的《那些年》隊和獲得 85 分的《如果我是陳奕迅》隊緊隨其後；最低分三隊分別是 84 分的《我要》隊、83 分的《路黑山高錫人夜》隊和 78 分的《越唱越強》隊，最終《我》隊淘汰了鄔慧芳、《路》隊淘汰了李振鵬，《越》隊則淘汰了劉肇文和譚權輝。至於是集 MVP 則由《我》隊的古淖文獲得；4 位被淘汰選手由評審決定。周國豐點名讚王玥