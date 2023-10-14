中年好聲音2｜人氣王周文馨挑戰失敗吳萊邨驚悚高音震撼全場朱博文慢歌引爆淚點
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。周日晚（15 日）播出一集繼續是 60 強淘汰賽，當中只有 30 位參賽者可以晉級下一回合。
周文馨搞到評審皺晒眉
今集有 4 位上回合奪得 5 燈的參賽者出場，包括吳萊邨、周文馨、朱博文和劉可，惟吳萊邨、周文馨和朱博文表現齊告失準，同陷危機！身為本季首位 5 燈選手周文馨於首集獻唱《Unchained Melody》一鳴驚人，其獻唱片段在 Youtube 勁
吸 27 萬觀看次數，足見網上人氣高企。周文馨今集繼續挑戰英文歌《I Will Survive》，惟表現失準唔夠氣，評審團更一度聽到皺晒眉，張佳添說：「呢首歌係好難唱，可能你不在狀態，照計你啲高音應該上到，好可惜，你揀呢首歌嘅 Risk好大。」
伍仲衡「燈神」效應再現？
來自悉尼的海外選手吳萊邨獻唱《別怕我傷心》，除了出現走音情況，還突然飆高音嚇到一眾評審彈起，伍仲衡說：「你唔夠從容，唱得好辛苦，好似行緊鋼線！」肥媽說：「你一緊張個聲帶就會收縮，幾歹都唱低半度，你真係自殺。」張佳添更直指似嗌救命。到底曾被伍仲衡指「有排玩」的吳萊邨，會否像上集的李浩森一樣再被伍仲衡「燈走」呢？上回合跳唱《頭髮亂了》的朱博文，今集挑戰慢歌《俏郎君》，博文還未獻唱完畢，陳慧嫻已忍不住大嘆：「個 Feel 好似唔係幾啱」，肥媽說：「你上次《頭髮亂了》真係正到嘔茄，你哋唔好自以為是，揀歌要再精準啲！」伍仲衡同樣直認失望：「你係我今集最大嘅期望，但依家係由天台跌到去地牢！」
今集同樣有感人畫面，帶病上陣的林瑋璣與上回合尋親成功的陳寶雄進行 PK，戴上草帽、黑超、以藍色暗花西裝上陣的陳寶雄深情獻唱《你是我的女人》，他在台上感觸說：「喺《中年》呢度得到好多嘢，譬如同我堂阿哥重遇番，喺度識到好多兄弟姊妹，大家對我真係好好，同埋工作人員知我視力有問題，每一位對我都好照顧。」林偉璣聞言忍不住哭着說：「我哋從來唔係因為你對眼有問題而對你好，大家都係畀你嘅歷練同歌聲感染，真係好難搵到知音人。」偉璣一番感