中年好聲音2｜孖顏米羔唱出兄弟情，譚輝智盆骨舞奪處男MVP，15強正式誕生！
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歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，節目由車婉婉擔任主持，昨晚（7 日）播出一集是第八部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。16 強選手分成 8 組上演合唱歌對決，經過一輪激戰，最終由譚輝智＋顏米羔獲得91 分成為全晚最高分，輝智更首度獲得 MVP 獎項；劉可+朱博文只獲 78 分跌入危險區，朱博文最終被淘汰。
兄弟情深的顏米羔和譚輝智合唱《左右為難》，兩人以型格西裝 Look 上陣，一唱一和非常有默契，怕醜仔輝智的表現更是大躍進，猶如被打通任督二脈般一改以往一碌木風格又 Un 又唱，台風十足！兩人演出完畢後，婉婉笑言：「輝智，鬆晒個盆骨！」最終兩人的演出獲得 91 分，成為全晚最高分一組，肥媽說：「真係冇得頂，無論眼神同埋唱歌都好合拍，尤其是輝智同個 Live Band 好夾，唔覺得你哋兩個比賽緊，係享受緊隊 Band。」陳慧嫻說：「之前一直都唔係好留意到輝智，但你今日把聲好出，加上個盆骨好放鬆，好想見到你唔咁怕醜嘅一面，對你之後比賽有幫助。」張佳添說：「你哋兩個嗰種 Energy 係聽到好爽，兩個聲線各有特色，但走埋一齊有一種意想不到嘅化學作用，甚至係想聽到你哋以後唱動力火車嘅歌，你哋兩個絕對有嗰種 Power 去 Carry 到。」表現出色的輝智更獲得處男 MVP，他說：「好多謝米羔，每次同佢合作都有啲新嘅嘢，冇諗過會拎到MVP。」輝智更對曾獲兩次 MVP 的米羔喊話：「你都攞到好多對筷子，整一對畀我啦，食吓嘢咁！」場面搞笑。
圖片來源：圖片來源：TVB