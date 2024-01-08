中年好聲音2｜孖顏米羔唱出兄弟情，譚輝智盆骨舞奪處男MVP，15強正式誕生！

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，節目由車婉婉擔任主持，昨晚（7 日）播出一集是第八部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。16 強選手分成 8 組上演合唱歌對決，經過一輪激戰，最終由譚輝智＋顏米羔獲得91 分成為全晚最高分，輝智更首度獲得 MVP 獎項；劉可+朱博文只獲 78 分跌入危險區，朱博文最終被淘汰。