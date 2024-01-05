中年好聲音2｜安雅希古淖文獻唱《你最珍貴》引肥媽誤會，劉可朱博文合唱引評審爭議

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，周日晚（7 日）9 點半翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，是集是第八部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。本回合上演合唱歌對決，16 強選手將分成 8 組，並由上回合獲得最高分者先行揀歌；本回合設有危險區，8 組演唱完畢後，評審團將退庭商議決定淘汰留在危險區的其中一位！本回合最終分組名單如下：《流言》王玥＋黃劍文、《其實你心裡有沒有我》林若盈＋劉威煌、《左右為難》譚輝智＋顏米羔、《我的回憶不是我的》陳蒨葶＋沈宗賢、《你最珍貴》古淖文＋安雅希、《乾一杯》陳俞霏+鄭梓浩、《許願》梁浩賢＋陳燕娜，以及《難為正邪定分界》劉可+朱博文。