中年好聲音2｜安雅希深情獻唱伍仲衡獻出處男古淖文爆喊盼望的緣份

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨（3 日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審，星級導師分別是藍組韋綺姍、綠組彭嘉麗和紅組谷婭溦。經過一輪激戰，最終下半場的成績是藍組 266 分、綠組 250 分和紅組 249 分，下半場最低分的紅組林偉璣被淘汰；上、下半場合計的成績是藍組 513 分、綠組 500 分和紅組 503 分，上、下半場合計最低分的綠組簡潔明被淘汰。至於獲得破紀錄 93 分的安雅希獲頒 MVP。安雅希激動爆喊