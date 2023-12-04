^安雅希^深情獻唱破紀錄

中年好聲音2｜安雅希深情獻唱伍仲衡獻出處男古淖文爆喊盼望的緣份

tvb娛樂
東方新地

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歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨（3 日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審，星級導師分別是藍組韋綺姍、綠組彭嘉麗和紅組谷婭溦。經過一輪激戰，最終下半場的成績是藍組 266 分、綠組 250 分和紅組 249 分，下半場最低分的紅組林偉璣被淘汰；上、下半場合計的成績是藍組 513 分、綠組 500 分和紅組 503 分，上、下半場合計最低分的綠組簡潔明被淘汰。至於獲得破紀錄 93 分的安雅希獲頒 MVP。安雅希激動爆喊

安雅希破紀錄拎到 93 分。
安雅希破紀錄拎到 93 分。（圖片來源：TVB）

以藍色連身裙上陣的安雅希深情獻唱《今生今世》，她透露是為了爸爸獻唱這首歌，更一度感觸得眼濕濕。雅希的演出無懈可擊，感情自然流露，獲得評審團一致好評，最終獲得破紀錄的 93 分，雅希看到成績時不禁激動爆喊！張佳添說：「你用感情 Lead 住技巧，喺台上發揮得好淡定，You Are Professional Singer，你

03-08 安雅希嘅演出感情自然流露，歌聲感動咗唔少人。
03-08 安雅希嘅演出感情自然流露，歌聲感動咗唔少人。（圖片來源：TVB）

開演唱會記住留個位畀我！」Jade 笑言：「我由頭到尾都係毛管戙，今日話要忍住唔喊，因為唔想補妝，點知都係失手。」奄尖魔人伍仲衡更是首次給出 18分：「呢啲咪值得畀 18 分，係咪先！你係暫時到依家為止，我真心感動嘅，恭喜你。」安雅希最終獲頒本回合 MVP，可謂實至名歸。

Jade 話由頭到尾都毛管戙。
Jade 話由頭到尾都毛管戙。（圖片來源：TVB）

關心妍深情勉勵劉威煌：做歌手係好難，我依家都覺得好難

另劉威煌和古淖文亦先後化身喊包！獻唱《我的故事》的威煌獲得 89 分，他透露歌曲唱出了他的心聲，他透露曾因語言暴力一度想放棄唱歌，他說：「好彩身邊有家人同埋朋友支持，我知道我未必係一個好嘅歌手，不過我真係好鍾意唱歌。」肥媽鼓勵他說：「你上嗰幾集笑住咁唱歌，我話你登台呀？你冇用個心去唱，但你今日用個心去唱。如果話網上攻擊嗰啲，你一定唔會比我多！」威煌聽到肥媽的說話後感觸落淚，Jade 安慰他說：「做歌手係好難，我依家做緊都覺得好難，有時我哋唔係想放棄，係好多原因冇咗呢個機會，但呢個舞台畀番呢個機會你，你係依然可以發光，你要相信自己，你繼續用心去唱歌，就會有人欣賞你。」

劉威煌藉住《我的故事》唱出心聲。
劉威煌藉住《我的故事》唱出心聲。（圖片來源：TVB）

周國豐：一個全新嘅古淖文出現咗

獻唱《盼望的緣份》的古淖文獲得 87 分，淖文一改妖爆作風，企定定深情獻唱，搣甩一身「撈」味，谷婭溦看完淖文的演出後大感安慰兼激動爆喊，淖文說：「之前幾集都係好表演式，溦溦老師話要收晒所有嘅嘢，要用最真摯感情去演繹。我返屋企攝高枕頭研究，逐隻字去理解歌詞講咩，每次演繹時都好自然咁流眼淚，去到尋日綵排更加失控地喊，好多人都擔心我發生咩事。」說罷淖文再度落淚，相當感性。周國豐說：「你要記住今日呢份感情，你要多謝谷婭溦，一個全新嘅古淖文出現咗。」

古淖文洗走「撈」味，企定定深情獻唱《盼望的緣份》。
古淖文洗走「撈」味，企定定深情獻唱《盼望的緣份》。（圖片來源：TVB）

21 強名單（排名不分先後）：林若盈／王玥／陳蒨葶／朱博文／鄭梓浩／劉可／曾蜜詩／陳燕娜／麥素華／顏米羔／安雅希／梁浩賢／黃劍文／譚輝智／王學琳／袁思樂／周碧嘉／劉威煌／陳俞霏／沈宗賢／古淖文

溦溦感動到喊。
溦溦感動到喊。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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