中年好聲音2｜安雅希對戰大魔王最熱門，陳俞霏《失戀無罪》自揭失婚祕辛，林若盈呼籲關注抑鬱症

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。明晚（10 日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制 動感/情感 PK 賽！》，新回合新賽制，21 強選手將以「動感/情感」歌曲進行 PK賽！21 強選手將按着上回合獲得的成績，由高至低輪住揀選「動感/情感」歌曲及出場次序，由於有 21 位參賽者的關係，其中一組將是 3 人 PK 賽！本回合將分成上、下半場進行，頭五組會率先進行上半場比賽，尾五組則進行下半場比賽。本回合設有晉級區和危險區，完成 PK 賽後，成績較高一位直接晉級，較低者則跌落危險區，上半場將在危險區淘汰一人，下半場再在危險區淘汰一人，綜合上下半場亦會再淘汰一人，換言之本回合總共會淘汰三人！