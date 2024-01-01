中年好聲音2｜大魔王安雅希奪MVP，劉可驚險逃脫！黃劍文26歲生日母親自殺，唱出感恩愛意

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨日除夕夜（12 月 31 日）播出一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》下半場，除了有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐擔任評審外，還有著名音樂人張家誠暫替陳慧嫻任嘉賓評審。經過一輪激戰，黃劍文和譚輝智同樣奪得 87 分，成為昨晚一集最高分兩位，上集獲得 95 分的安雅希則獲頒 MVP，至於周碧嘉和袁思樂同樣獲得 77 分被淘汰。