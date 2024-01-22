中年好聲音2｜安雅希神助功奪91分，龍婷跌落危險區驚人變化

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 8 點半翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨（21 日）晚播出一集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》上半場，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。經過一輪激戰，安雅希＋支嚳儀勇奪91 分成為昨晚一集最高分，沈宗賢＋丁文俊則齊齊跌落危險區。