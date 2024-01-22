中年好聲音2｜安雅希神助功奪91分，龍婷跌落危險區驚人變化
歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 8 點半翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨（21 日）晚播出一集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》上半場，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。經過一輪激戰，安雅希＋支嚳儀勇奪91 分成為昨晚一集最高分，沈宗賢＋丁文俊則齊齊跌落危險區。
肥媽寸伍仲衡冇血性？
昨晚一集最搶眼組合非支嚳儀＋安雅希莫屬，兩人以黑白雙煞 Look 上陣獻唱《如願》，一唱一和勁合拍，安雅希的歌唱實力毋庸置疑，支嚳儀的超強和音亦應記一功，最終兩人獲得 91 分佳績，伍仲衡更激罕給了 19 分，伍仲衡說：「我《中年好聲音》兩季，淨係畀過 2 次 19 分，第一次係總決賽畀咗吉吉，第二次就係畀咗你哋，如果淨係安雅希我會畀 18 分，你不得不畀一個好大嘅 credit 支嚳儀，佢嗰啲和音好好聽，同你 Blend 到好似白膠漿咁，黐到實一實，啲拍子係齊到無倫！」肥媽則說：「咩叫助唱呢，支支佢就做到。」與伍仲衡撈亂骨頭的肥媽更笑言：「最緊要感動到呢件咁嘅嘢（指伍仲衡）嘛，呢件嘢係冇血性嘅你哋明唔明，但依家佢好有人情味。」場面搞笑。
今集亦有感人故事，雅希賽前接受製作組訪問，談及兒時不理解父母賺錢養家難處，會埋怨父母丟下她不夠愛她，直到現在自己生了小朋友，才體會到做人父母甚艱難：「係直到我有咗小朋友，我先完全百分百理解佢哋，囡囡教識咗我愛係要講出嚟，我依家每日都同自己小朋友講我愛你，講出嚟人都會開心啲！」最後雅希在訪問中還邊哭邊寫信給天上的爸爸，場面感人。
今集出現激罕畫面，身為實力唱將的龍婷竟然在危險區出現！王玥與龍婷合唱《夢醒時分》，兩人將歌曲改編成搖滾鬧交版，伍仲衡說：「覺得王玥畀龍婷 KO咗，因為你平時比較溫柔，Rock 嘅態度唔係好夠。」張佳添說：「你哋想要有鬧交 Feel，咁王玥要駁嘴嘛，感覺唔到你有駁嘴。」最終兩人獲得 82 分跌落危險區，主持婉婉即笑言：「龍婷你都有今日喇，哈哈！」直到最後一組沈宗賢+丁文俊獻唱《假使世界原來不像你預期》僅獲 81 分，龍婷才離開危險區！