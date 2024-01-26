中年好聲音2｜李佳驚喜助攻大魔王回勇，肥媽對劉可提點，古淖文周吉佩唱出兄弟情

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，本周日晚（28 日）9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。是集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》下半場，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。出場名單如下：龍婷＋陳燕娜《漫步人生路》、周吉佩＋古淖文《友共情》、李佳＋劉可《我是一隻小小鳥》、魏嘉信+黃劍文《Shall We Talk》、顏志恒＋梁浩賢《最佳損友》、林鉫徫＋劉威煌《今日》和羅啟豪＋譚輝智《今天等我來》。