中年好聲音2｜紅白大戰本周精彩上演 限定女團Three Style驚艷登場

第一及第二季均大獲好評的《中年好聲音》，今年將承接傳統繼續「紅白大戰」—《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音 2 紅白大戰》，節目將於本周日（14 日）晚九點十五分翡翠台播映，演出歌手除有 18 位「中 2 生」，還有《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩，及「中１生」支嚳儀分別擔任白組及紅組領隊，白組選手有譚輝智、黃劍文、劉威煌、陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、王玥、梁浩賢、甘永傑；紅組選手有古淖文、顏米羔、安雅希、沈宗賢、陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王學琳、尹新杰。20 位「中 1 生」及「中 2 生」前後共會進行四個回合競賽，爭奪紅白大戰冠軍殊榮。至於評審方面除了繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐外，還有「小辣椒」谷婭溦。