中年好聲音2｜紅白大戰本周精彩上演 限定女團Three Style驚艷登場
第一及第二季均大獲好評的《中年好聲音》，今年將承接傳統繼續「紅白大戰」—《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音 2 紅白大戰》，節目將於本周日（14 日）晚九點十五分翡翠台播映，演出歌手除有 18 位「中 2 生」，還有《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩，及「中１生」支嚳儀分別擔任白組及紅組領隊，白組選手有譚輝智、黃劍文、劉威煌、陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、王玥、梁浩賢、甘永傑；紅組選手有古淖文、顏米羔、安雅希、沈宗賢、陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王學琳、尹新杰。20 位「中 1 生」及「中 2 生」前後共會進行四個回合競賽，爭奪紅白大戰冠軍殊榮。至於評審方面除了繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐外，還有「小辣椒」谷婭溦。
18 位「中 2 生」獻唱完 Opening 歌曲《隆重登場》後，比賽正式揭開序幕，四個回合的競賽分別為「唱遊香港」、「妖艷對決」、「夢遊星空下」及「舞動 Cha Cha」，而比賽演唱歌單分別是《囍帖街》、《下一站天后》、《彌敦道》、《流淚行勝利道》、《秘密》、《派對動物》、《愛你》、《壞情人》、《怎麼天生不是女人》、《芳華絕代》、《彎彎的月亮》、《深夜港灣》、《似夢迷離》、《千億個夜晚》、《失戀》、《Cha Cha Cha》及《說不出的快活》；是集節目更出現六大驚喜位！
首個驚喜位是《中年 2》亞軍得主譚輝智，輝智在節目中再度挑戰自己、在領隊周吉佩帶領下，與劉威煌、梁浩賢及甘永傑跳唱《失戀》。雖然輝智全程都很努力又專注地跳唱，但除了走位出現誤差，與隊友的 Timing 亦夾得不太準，變成經常「突圍而出」。對於輝智再度挑戰跳唱，評審周國豐揚言想睇 playback 回味：「我想睇番一個人，嗰個人叫譚輝智咯！」至於谷婭溦則對輝智讚口不絕：「輝智，你真係完全解放天性，做番你自己喎！」除了成功解放四肢，輝智的搞笑細胞亦似乎被成功啟動，除了在比賽前信心十足地大叫「贏硬」後又害羞掩面外，當周國豐要求他扮顏米羔時，輝智竟紅著面搞笑謂：「脫之嘛，我 ok 嘅！」可愛度爆燈。
第二個驚喜則落在一直被視為唱得之人的安雅希及劉可身上，二人在「夢遊星空
下」分別獻唱《似夢迷離》及《彎彎的月亮》，並同時獲得評審們高度評價。肥媽大讚：「安雅希把聲返咗嚟喎，一定有食飯喇！」伍仲衡說：「我鍾意嘅安雅希真係返咗嚟，你嗰種穿透力呀。」周國豐亦附和謂「劉可或者安雅希都係將久違咗嘅你哋再次帶番畀我哋，但黃劍文嘅哭腔去番譚輝智度喎。」似乎周國豐十分愛拿譚輝智開玩笑。
第三及第四個驚喜位，是王玥、林若盈、陳蒨葶組成的「限定女團」Three Style，及以妖爆造型登場合唱的古淖文、尹新杰及顏米羔，尹新杰的一對魚網絲襪更是相當吸睛。兩大組合在「妖艷對決」中施展渾身解數鬥個你死我活，其中 Three Style 成員雖然位位都年過 35 歲，其中王玥更是三子之母，但三人不但身段美好睇得又跳得，而且更零違和地做出大量 Cutie 又嬌俏的送心手勢，獲得評審一致好評。張佳添說：「我人生第一次竟然見到男人 high 過見到女人，我要開始懷疑自己。係有少少出事位喺米羔度…你有啲似師奶。」又大讚 Three Style 是昔日女子組合 Freeze 及 Hotcha 的混合體，並揚言：「可以出道喇！」肥媽亦接著說：「女仔真係好齊，依家好多女團組合都唔夠佢哋嚟，邊個夠膽話佢哋 35 歲吖？」第五個驚喜位，是《逆天奇案 2》主要演員陳展鵬、黃智賢、張頴康及蔣祖曼亦有亮相節目，展鵬更會開金口獻唱《逆天 2》插曲《後悔萬年》，敬請密切留意。至於第六大驚喜位，則將於稍後新聞稿再作公布，敬請期待。