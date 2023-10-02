中年好聲音2｜超強素人譚輝智照掃5燈創作人陳寶雄尋親成功
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歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，昨（1 日）晚 9 點 35 分翡翠台播映第四集，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。
昨晚播出一集是首回合盲選比賽最後一輪，60 強名單正式出爐，首回合盲選總共誕生 9 名 5 燈選手，名單分別是周文馨、吳萊邨、劉可、陳俞霏、李浩森、古淖文、朱博文、譚輝智和劉威煌。由於獲得 4、5 燈的選手不夠 60 人，所以奪得 3燈的選手能夠全數入圍，惟 3、4、5 燈的選手人數加起來同樣不夠 60 人，令奪得 2 燈的選手同樣有機會入圍，並由評審團退席商議揀選最終人選。
昨晚一集首位 5 燈選手是 38 歲的譚輝智，報稱任職廣告設計的他獻唱《心碎了無痕》，出色表現為他贏得 5 燈佳績，他透露未有參加過任何歌唱比賽：「好想喺40 歲前做一樣我未做過嘅事，亦想將呢個經驗送畀我兩個小朋友，畀佢哋知道爸爸都突破過自己。」周國豐聞言大讚：「你唔參加歌唱比賽真係嘥咗你，點解你咁遲先參加呢？」張佳添則說：「覺得你唱得好從容，做到 Less Is More，好驚訝你係冇舞台經驗。」
昨晚一集首位 5 燈選手是 38 歲的譚輝智，報稱任職廣告設計的他獻唱《心碎了無痕》，出色表現為他贏得 5 燈佳績，他透露未有參加過任何歌唱比賽：「好想喺40 歲前做一樣我未做過嘅事，亦想將呢個經驗送畀我兩個小朋友，畀佢哋知道爸爸都突破過自己。」周國豐聞言大讚：「你唔參加歌唱比賽真係嘥咗你，點解你咁遲先參加呢？」張佳添則說：「覺得你唱得好從容，做到 Less Is More，好驚訝你係冇舞台經驗。」
第二位 5 燈選手則是觀眾比較熟悉的劉威煌，身為第一屆《超級巨聲》參賽者的他曾推出個人專輯，幾經輾轉現於製作公司擔任策劃工作。獻唱《愛上一個不回家的人》的威煌，憑着深情演繹獲得 5 燈，伍仲衡笑言：「你唔使食黨參，夠晒氣，非常夠氣！」經歷過人生種種，威煌坦言曾有一段時間沒有再做關於音樂的工作：「有段時間係有啲掙扎，覺得唱歌係一種壓力，覺得唱歌係要嚟搵食，搵唔到食就唔可以唱歌。」肥媽鼓勵他說：「唔好離開一樣自己鍾意嘅嘢，你可以將唱歌視為副業或者興趣，唔好將自己鍾意嘅嘢抌低，你睇我哋 Bill 哥哥（吳大強）人哋幾多歲呀，你幾多歲呀？」威煌笑言：「依家 43 歲，聽日 44 歲。」肥媽即時祝他生日快樂並說：「唱落去啦，唱到 80 歲啦！」
是集不但同樣有感人故事，過程更相當曲折。59 歲的陳寶雄獻唱當年自己創作的劇集《天地豪情》主題曲《說天說地說空虛》，最終獲得 3 燈成績。故事曲折的地方是，曾於早前播出的《中年好聲音 2 100 強大召集》亮相的寶雄，竟因而尋
回失散多年的堂哥！事緣寶雄堂哥崑哥在節目中看到寶雄身影後，即時寫信給主持婉婉表示希望與堂弟相認，婉婉在台上讀出崑哥的親筆信，令寶雄即時感動得眼濕濕！更大驚喜是，製作組安排了崑哥於錄影當日親臨現場為寶雄打氣，《中年》追夢舞台變成相認現場，失散多年的兩兄弟即時相擁而泣，場面感人。
圖片來源：（圖片來源：TVB）