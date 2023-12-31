中年好聲音2｜陳俞霏人生失敗自白，顏米羔賽前失聲，瀋宗賢愛情傷痕

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。周日除夕夜（31 日）播出一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》下半場，除了有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐擔任評審外，還有著名音樂人張家誠暫替陳慧嫻任嘉賓評審。是集出場名單如下：《愛很簡單》黃劍文、《郵差》周碧嘉、《時代曲》顏米羔、《人間》袁思樂、《沒結果》陳俞霏、《深深深》譚輝智、《想你想得好孤寂》劉威煌、《追憶》林若盈和《曲終人散》沈宗賢。