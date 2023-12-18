中年好聲音2｜顏米羔破紀錄奪94分！瀋宗賢唱出親身經歷，梁浩賢與老師溫馨Jam歌

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（17 日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制 動感／情感 PK 賽！》下半場，經過一輪激戰，最終顏米羔破紀錄獲得 94分兼獲得 MVP，王學琳及曾蜜詩被淘汰。