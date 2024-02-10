《中年好聲音2》｜伍仲衡讚黃劍文有王傑Feel，安雅希未能發揮威猛本色，陳慧嫻揭暫別樂壇之謎

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，周日初二（11 日）晚 8 點 35 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》下半場， 有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下：《歸來吧》譚輝智、《我寂寞》黃劍文、《夜機》安雅希、《傻女》陳燕娜、《月亮》沈宗賢和《與淚抱擁》劉威煌。