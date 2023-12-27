亞洲超星團｜丁子朗犯規被嚴懲！奧利保持人氣王，黃攀從谷底暴升至第9位
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，昨晚（23 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
昨晚一集是 65 位超星練習生的第一次舞台公演，出場名單如下，《Switch To Me》對戰組合，有「Switch together 隊」奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸，VS「Switch on 隊」張勝希、方玉亨、金東彬、林士元、尹俊嵐和陳鑫昊；《餓狼傳說》對戰組合，有「狼人殺隊」江信熹、張鎬濂、區珀豪、黃昇大、寧浩然和王顏宏，VS「狼堡家族隊」李權哲、丁子朗、郭殿甲、舒灝、譚思源和王東晨；還有五人組合「想要佔領一席之地的沒頭腦和不高興隊」的赫沐恩、徐源坤、李澤楊、楊傳卓和黃攀演出《One and ONLY》。經過一輪激戰，勝出隊伍分別是「Switch together」和「狼堡家族隊」；雖然「狼堡家族隊」勝出比賽，惟他們沒有遵守比賽規則，擅自修改曲目加了一段 Rap，對另一隊做成不公平情況；製作組宣布即使最終「狼人殺隊」及「狼堡家族隊」勝負結果及現場觀眾投選的星耀值不變，但勝方「狼堡家族隊」的額外加票權將被取消。
11 隊悉數登場後，超星總製作人 Rain 公布第一次公演現場觀眾投選的星耀值排名，TOP 10 分別是奧利、楊亦辰、江信熹、謝鑫、陳梁、李權澤、梁詩煜、陳鑫昊、黃攀和郭殿甲。人氣勁爆的奧利保持強勢，毫無懸念冧莊第 1 位，澳門代表江信熹由第 14 位攀升至第 3 位。最新 TOP 10 名單中，不乏低處彈起的練習生，包括第 55 位升至第 4 位的謝鑫、第 38 位升至第 5 位的陳梁、第 44 位升至第 7位的梁詩煜和第 35 位升至第 8 位的陳鑫昊，最誇張的則是由第 65 位暴升至第 9位的黃攀，奇蹟大逆襲！香港代表方面，張鎬濂排第 28 位、余宗遙排第 31 位、黃星綽排第 36 位、黃奕斌排第 51 位、丁子朗和冼靖峰並列 55 位、文佐匡排第57 位和區珀豪排第 59 位。
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