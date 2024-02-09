亞洲超星團

亞洲超星團｜汪明荃領軍拜年，熊家龍家合體爭奪金龍，新年好運來

tvb娛樂
東方新地

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新年特備節目《AlipayHK 呈獻：龍舞雲祥年初一》將於明日大年初一（10 日）早上 11 時半翡翠台播映。甲辰龍年大年初一，主持汪明荃、胡楓帶領陸浩明、周吉佩、黃庭鋒、文凱婷、支嚳儀熱鬧拜年，祝願大家「龍舞雲祥」好運來！

節目甫開始，電視廣播有限公司行政主席許濤趁着大年初一發表新年賀詞，之後率領一眾行政人員進行舞獅點睛儀式，開心果胡楓修哥化身財神，向在場所有人士大派利是，場面熱鬧。之後輪到《亞洲超星團》51 名超星練習生獻唱《新年快樂》送兔迎龍，一班後生仔又唱又跳，活力十足！《東張西望》三位靚女主持吳幸美、梁敏巧和黎寬怡齊齊落區與眾同樂，還會和一班街坊玩遊戲請食飯！《J Music》主持冼靖峰、潘靜文、莊子璇、何晉樂、彭家賢和林智樂獻唱《越唱越強》，祝廣大觀眾龍年越來越強！

單立文搞爛 gag 放笑彈

《愛．回家之開心速遞》劉丹和羅樂林分別率領「熊家」和「龍家」跟大家拜年，劇組一眾演員大玩遊戲爭奪「金龍」，其中一個遊戲是蒙眼鏟利是，「熊家」派出呂慧儀、滕麗名和古佩玲出戰，向來搞笑的單立文大搞爛 Gag 說：「又高（指呂慧儀）又古佩玲，『高玲鏟婦』呀！」引得哄堂大笑。《中年好聲音》廣受香港市民喜愛，「中一」+「中二」年初一將合體獻唱新年歌 Medley，Sing 聲送舊年，同場還邀來魔術高手招浩明化身財神表演魔術大送好意頭。《流行都市》團隊大歎新春賀年盛宴，《Hands Up》主持則和小朋友齊齊玩賀年遊戲歡度新禧。節目還請來麥玲玲師傅為大家帶來十二生肖運程預測，《通靈之王》則會教你擺陣催運。

亞洲超星團 單立文右 3）大搞爛 Gag。
單立文（右 3）大搞爛 Gag。（圖片來源：TVB
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（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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