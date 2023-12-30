亞洲超星團｜香港代表殺入前九，江信熹奪得主題曲C位！全球星耀值排名揭曉
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，今晚（30 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
今晚播出的第 6 集將分成兩 Part 進行，首 Part 將會公布超星練習生的第一次全球星耀值助力網絡排名，第二 Part 則是主題曲 C 位爭奪戰真人騷。在節目首 Part中，超星導師朱正廷負責公布排名，由 11 月 25 日到 12 月 25 日中午 12 點，《亞洲超星團》進行了維持一個月的網絡投票，合計收集了 4,477,676 的星耀值，順帶一提，第一次公演 PK 獲勝的隊伍成員、可獲得 10,000 星耀值加權。由於可以正式出道的超星練習生只有 9 位，今次舞台上安排一個「星耀之塔」，排名前 9名的超星練習生將獲安排站上「星耀之塔」。正廷提醒大家：「在三次公演結束之後，每一次排名前 9 名的超星練習生，會按照名次獲得不同的加權星耀值；這個加權會在總決賽前，最後一次排名發布時，一次性累積到大家當時獲得的星耀值中，因此進入總決賽的名單，很有可能因為這筆加權的注入，產生不少的變化！」意味著每輪獲得頭九名排名者將有絕對優勢。該集在公布首輪排名前 9 位的超星練習生時氣氛緊張，據知 9 位當中有 2 位是香港代表，值得關注！節目的第二 Part 是主題曲 C 位爭奪戰真人騷，雖然《亞洲超星團》主題曲《閃耀／Shining》MV 早在節目播出前已發布，但其實 C 位的競爭相當激烈，今晚一集將帶大家直擊整個過程。原來 65 名超星練習生收到任務後，只有 48 小時極限練舞！當中有人歡喜有人愁，舞功了得的趙天翼和楊亦辰異口同聲指冇難度。張鎬濂看到楊亦辰一學便會更是嚇到 O 嘴，大嗌：「有作弊行為！」相當搞笑。主題曲 C 位只有 13 名超星練習生可以競爭，包括是初舞台考核中總排名前十名的超星練習生—奧利、李權哲、譚奕天、張勝希、林展爍、愛合、艾煜坤、黃輝雄、趙天翼和智樹，另外三個名額則是由製作組選出訓練期間表現最突出的超星練習生，分別是黃鑫、江信熹和尹俊嵐。13 人將輪流 Solo 表演主題曲舞蹈，並由其餘 52 名超星練習生以不記名方式投票選出表現最好一位，獲得最多票的將會取得 C 位！經過一輪激戰，澳門代表江信熹以 15 票揮贏一眾競爭者取得 C 位。
亞洲超星團首播日期是？
亞洲超星團首播日期為⋯⋯按此看詳情