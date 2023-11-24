企業強人｜譚俊彥稱陳豪為精神食糧龔嘉欣喉嚨痛吃好西張曦雯拍攝引發美食誤會
由羅永賢監製的《強人》系列一直大受歡迎，近日由騰訊視頻及無綫電視聯合出品的《企業強人》亦於深圳拍攝得如火如荼。《企業》演員陣容有陳豪（阿 Mo）、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯（Kelly）、姜大衞及李成昌等，日前劇組為幕後人員大搞慶生派對，台前幕後打成一片。
譚俊彥：係我近年來參與過最團結嘅一個劇組
首度加盟《強人》系列的 Shaun，受訪時大讚《強人》團隊十分團結：「好榮幸可以進入《強人》世界，呢個可能係我近年來參與過最團結嘅一個劇組，台前幕後嘅兄弟姊妹有好多已經合作過好多次。因為一班工作人員要離開自己屋企一齊進行幾個月嘅拍攝，的確係需要互相扶持，雖然依家拍攝仲未完結，不過大家已經有依依不捨嘅感覺。」Shaun 笑言在深圳開工最難抵擋是美食誘惑：「拍劇嘅時候我都會保持食得清淡，但深圳實在太多美食，我只可以每日保持適當運動量，都算冇肥冇瘦，但今次嘅服裝大部分都係西裝，一定要保持身形。」談到新劇拍檔陳豪，Shaun 笑言對方是其精神食糧：「依家成日有得飲 Mo 記咖啡，佢唔喺度時、冇咗杯咖啡真係提唔起精神講對白。」
喉嚨痛＋膝蓋發炎 龔嘉欣：是挑戰，更是享受
同樣首度加盟《強人》系列的龔嘉欣，透露劇中有不少開會戲份：「大家會舌劍唇槍咁去角力。」嘉欣亦曾於社交網上載靚相並分享拍攝開會戲份花絮：「終於完成了重要會議戲份，感謝企業強人團隊的每一員，合力打造一場又一場的精彩場口，不容易！是挑戰，但更是享受！稍稍鬆了一口氣，才記得自己講完八場戲對白，喉嚨痛了，還有那膝蓋發炎了幾星期的腳，哈哈！一演戲就是這樣忘我！」最近榮升老闆開餅店的嘉欣，坦言拍攝《企業》時特別有共鳴：「依家餅店生意靠香港團隊幫手睇住，佢哋都好好、好體諒，因為我依家嘅生意係剛剛起步，覺得同今次《企業》劇本好有共鳴，劇本寫嘅嘢，就係現實生意上經常都會發生嘅事，令我都更加有投入感。」
Mo 記咖啡座設上堂環節？
已非首次與兩大視帝陳豪和 Shaun 合作的嘉欣，直指拍攝時由於更易捉準對方感覺，故特別有火花；嘉欣又謂不用拍攝時，大家會捐窿捐罅搵嘢食：「當然唔少得飲咖啡啦，飲咖啡時仲有阿 Mo 講解，直頭好似上多咗堂咖啡堂咁。同埋劇組
有一班年青人，佢哋好犀利，成日喺網上面查到一啲好好玩嘅地方。」嘉欣又大讚劇組很有愛：「大家每日都會互相準備好多美食，日日都有唔同驚喜，好似水煮魚、港式麵包同埋珍珠奶茶，搞到我都特登買咗個磅提醒自己！」
張曦雯「萬歲」慰勞劇組
今次已是第五度拍攝《強人》系列的 Kelly，透露與《強人》幕後班底合作無間，感情猶如家人一樣，她說：「今次幕後同事比較辛苦要日日開工，所以每日開工都會諗吓叫啲咩外賣，同大家『萬歲』 開心吓。」Kelly 又自爆是宅女一名：「我係一個 Homebody 嚟，雖然有時都會去食吓嘢，但大部分時間都係留喺
酒店睇劇本、睇書同煲劇，又可以叫吓外賣，好享受呢幾個月嘅拍劇時間。」另Kelly 在社交網上載不少拍攝花絮，包括吃串燒和親自操作攝影器材的短片，Kelly 坦言自己對拍攝很有興趣，更大爆劇中有少許鏡頭由她親自操刀，她說：「我對攝影有興趣但一啲都唔叻，有時間 Cameraman 會教吓我，遇到啲唔係好難
嘅鏡頭，導演們都會好 Nice 咁畀我試吓去拍。大家睇劇時可以留意吓，有啲鏡頭真係我拍！」Kelly 又透露自己愛吃重口味食物，但卻很少人看得出，並曾因而引發笑料，她說：「因為同 Shaun 第一次合作，大家唔係好熟悉，有一次佢萬歲請大家食 Lunch，Shaun 以為我係好鍾意食健康嘢嘅人，專登嗌咗兜蔬菜畀我
食，我望住兜嘢以為佢講笑。當時阿 Mo 已經喺側邊爆笑，佢好清楚我唔係食呢啲嘢嘅人。」