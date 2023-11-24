企業強人｜譚俊彥稱陳豪為精神食糧龔嘉欣喉嚨痛吃好西張曦雯拍攝引發美食誤會

由羅永賢監製的《強人》系列一直大受歡迎，近日由騰訊視頻及無綫電視聯合出品的《企業強人》亦於深圳拍攝得如火如荼。《企業》演員陣容有陳豪（阿 Mo）、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯（Kelly）、姜大衞及李成昌等，日前劇組為幕後人員大搞慶生派對，台前幕後打成一片。