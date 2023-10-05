你好我的大夫｜孖李紹堅咀嘴拍片谷生意吳偉豪直認尷尬拍完唔敢睇
由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方 25 周年呈獻：你好，我的大夫》，逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等。
昨晚 Ricco 與紹堅的宣傳片相當震撼，二人除了有親密接觸，更來個意外一吻，看得阿光（游嘉欣飾）及絲絲（陳嘉慧飾）肉緊偷笑。據幕後透露，Ricco 及紹堅咀了不止一次，加上睡床空間太小，令二人逼得太緊兼忍不住笑。Ricco 談到相關場口亦直呼尷尬：「我都唔知點講好，睇到劇本時真係好驚訝，拍嘅時候我諗唔單止我同紹堅，啲 Crew 都好尷尬，每次一 CUT 機個個都係『嘩』一聲。我哋拍完每個 Take 都唔敢睇 Playback。」
Ricco 獲封喜感擔當
獲網民封為劇集喜感擔當的 Ricco，與 Fabi 經常一唱一和搞 gag，合拍度高。Ricco直指二人合作愉快，又透露經常因忍不住笑要 NG：「其實尾椎糾正嗰場戲好搞笑，因為落手之前要筆凡士林，Fabi 一筆就筆咗成半樽，我同佢講你有冇睇到你隻手有幾多凡士林，佢都話係喎，唔係好 Make Sense。」首度在劇集獲得角色的Fabi，亦指與 Ricco 合作愉快，並感激對方教會自己很多東西：「好似機位、燈位要企邊，望邊邊會影得好啲。」Fabi 又指研究角色時有詢問父親關禮傑意見：「爸爸教我要完全代入角色，將自己所有諗法都變咗辛之桃時，拍劇時就會自然啲。」Fabi 又指劇集出街後，除了 Daddy 有在咬字及表情方面給予意見，媽媽亦對其演出十分緊張：「佢差唔多每一晚都睇。」
另 Ed 師兄與麥寶的感情發展亦很搶焦，在之前劇情中有不少甜蜜互動的二人，礙於醫師及病患身份，Ed 師兄刻意壓抑對麥寶感情，即使麥寶如何苦纏仍是忍痛刻意斷絕來往。二人於診所攤牌一幕，無論是 Ed 師兄的有口難言，或是麥寶的無辜淚眼均令二人演技喜獲正評。就在二人不歡而散之際，麥寶遭衰老竇（李啟傑飾）埋伏，大驚的麥寶只能盡量匿埋並向 Ed 師兄求救；Ed 師兄雖然最終趕到現場，但因腹部劇痛不支倒下，眼巴巴看著麥寶被捉走…此時「癌症復發錯摸謎團」亦終極解開，不少網民對於真正患癌的 Ed 師兄而非紋希（楊玉梅飾）均大感驚嘆。