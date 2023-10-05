你好我的大夫｜孖李紹堅咀嘴拍片谷生意吳偉豪直認尷尬拍完唔敢睇

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由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方 25 周年呈獻：你好，我的大夫》，逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等。

下周播出結局篇的《大夫》，本周劇情每集均相當精彩。昨晚（4 日）一集焦點分別落在路遠志阿 Dee（吳偉豪 Ricco 飾）、桃表姐（關楓馨 Fabi 飾）、Ed 師兄（孔德賢飾）及麥寶（區明妙飾）。為發展成獨當一面的中醫師，阿 Dee 瞞騙爺爺路醫師（大 AL 飾）及嫲嫲林醫師（謝雪心飾）到廣州讀碩士、實則是往外闖一試實力。昨晚為幫六君子醫舍吸客，阿 Dee 拉班漢（李紹堅飾）落水拍攝宣傳片「路醫師與漢姑娘」。為讓宣傳片面世，阿 Dee 順勢向爺爺嫲嫲坦白一切，不但辣㷫兩位老人家，桃表姐亦因幫口成被罵對象，不甘長期被睇低的桃表姐最終決定執包伏離開醫館…

昨晚 Ricco 與紹堅的宣傳片相當震撼，二人除了有親密接觸，更來個意外一吻，看得阿光（游嘉欣飾）及絲絲（陳嘉慧飾）肉緊偷笑。據幕後透露，Ricco 及紹堅咀了不止一次，加上睡床空間太小，令二人逼得太緊兼忍不住笑。Ricco 談到相關場口亦直呼尷尬：「我都唔知點講好，睇到劇本時真係好驚訝，拍嘅時候我諗唔單止我同紹堅，啲 Crew 都好尷尬，每次一 CUT 機個個都係『嘩』一聲。我哋拍完每個 Take 都唔敢睇 Playback。」

Ricco 獲封喜感擔當

獲網民封為劇集喜感擔當的 Ricco，與 Fabi 經常一唱一和搞 gag，合拍度高。Ricco直指二人合作愉快，又透露經常因忍不住笑要 NG：「其實尾椎糾正嗰場戲好搞笑，因為落手之前要筆凡士林，Fabi 一筆就筆咗成半樽，我同佢講你有冇睇到你隻手有幾多凡士林，佢都話係喎，唔係好 Make Sense。」首度在劇集獲得角色的Fabi，亦指與 Ricco 合作愉快，並感激對方教會自己很多東西：「好似機位、燈位要企邊，望邊邊會影得好啲。」Fabi 又指研究角色時有詢問父親關禮傑意見：「爸爸教我要完全代入角色，將自己所有諗法都變咗辛之桃時，拍劇時就會自然啲。」Fabi 又指劇集出街後，除了 Daddy 有在咬字及表情方面給予意見，媽媽亦對其演出十分緊張：「佢差唔多每一晚都睇。」

另 Ed 師兄與麥寶的感情發展亦很搶焦，在之前劇情中有不少甜蜜互動的二人，礙於醫師及病患身份，Ed 師兄刻意壓抑對麥寶感情，即使麥寶如何苦纏仍是忍痛刻意斷絕來往。二人於診所攤牌一幕，無論是 Ed 師兄的有口難言，或是麥寶的無辜淚眼均令二人演技喜獲正評。就在二人不歡而散之際，麥寶遭衰老竇（李啟傑飾）埋伏，大驚的麥寶只能盡量匿埋並向 Ed 師兄求救；Ed 師兄雖然最終趕到現場，但因腹部劇痛不支倒下，眼巴巴看著麥寶被捉走…此時「癌症復發錯摸謎團」亦終極解開，不少網民對於真正患癌的 Ed 師兄而非紋希（楊玉梅飾）均大感驚嘆。

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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