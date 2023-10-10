你好我的大夫｜蔡思貝鍾采浠上庭大戰PatrickSir成新一代賤人Hunter示愛揭14年真相

由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方 25 周年呈獻：你好，我的大夫》，本周一至五晚 8 點半翡翠台播出結局周。昨晚（9 日）劇情講述自六君子醫舍結業後，嘉應（蔡思貝飾）與清勁（何廣沛飾）感情發展似乎告一段落，Hunter（許俊豪 Lincoln 飾）亦正式發功直球示愛，並自揭暗戀嘉應 14 年真相。14 年前 Hunter 因父親破產由少爺仔變成打工仔，靠任職流動中醫幫補家計的他、全靠嘉應的照顧及照應才逐步邁向成功。被嘉應善良深深打動的 Hunter，之前因一直有感嘉應放不下清勁，為成全愛人之美才等足十多年未有示愛；隨著六君子結業，Hunter 有感「應勁」復合無望，終鼓起勇氣直接表白：「我知你一直都冇諗我，唔緊要，我希望你依家開始諗吓我。」眼見口花花的 Hunter 轉玩深情 Tone，嘉應亦似乎備受打動，並在沙灘寫字向張醫師送上生日祝福，莫非嘉應最終真的情歸 Hunter？