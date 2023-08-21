你想點煮姐｜睿智藍帶姐姐與正向Mum李創偉的料理對決盧頌之揀姐姐需夠靚
J2 實驗式飲食節目《你想點煮姐》，本周一至周五晚 8 點半 J2（82台）播出最後五集，由 J2er 施焯日（Arthur）及 JB（布樂文）輪流擔任主持，及李錦聯（Ben）擔任「廚藝顧問」，透過邀請姐姐烹煮各有個性特色的菜式，見證一段段溫馨僱傭情。
Dada 表情包放題勁可愛
今晚（21 日）一集亮相的「僱傭二人組」有前𡃁模盧頌之（Dada）及姐姐阿 Mae。已為兩孩之母的 Dada，不但外表保養得宜，且性格依舊好玩；面對姐姐挑戰「明太子納豆Pasta」時堅持明太子可以生食，Dada 除嚇至眼凸，更一度放棄求生意志謂：「你哋由佢啦。」除了混亂還是混亂的阿 Mae，中途還無厘頭改變「煮」意，不過 Dada 似乎見慣不怪，更神預言般貼中阿 Mae 在廚房一舉一動，難怪 Ben 大讚二人有默契。家中共有兩名姐姐的 Dada，在節目中表明因阿 Mae 廚藝有限、故在家中主力煮飯仍是自己；雖對阿 Mae 廚藝零信心，但 Dada 仍經常搵位大讚阿 Mae，行徑暖心。
最終 Mae 煮出來的明太子納豆 Pasta 雖令 Dada 鹹至講不出聲，但 Dada 仍能給出 80 分超高分，更向姐姐大叫「加油」，正能量 Mum 當之無愧。Dada 受訪時坦言曾與姐姐吵大鑊，亦曾向過朋友投訴姐姐不是，幸好現時已捱過難關，並轉眼共事了六年，Dada 說：「最緊要唔好收收埋埋。」Dada 又親身示範如何以「想法改變事情好壞」，就是凡事多一點欣賞：「佢好了解我，見到我煮到差唔多，就會畀啲蔥我，有時又會幫我熱咗啲鍋。」Dada 又指與姐姐時有互送零食，以行動證明自己重視對方。問到為何當初會聘請阿Mae，Dada 回復搞笑本色指全因對方夠靚女，此時阿 Mae 即醒目回敬：「Just like mum」，又在錄影期間向阿 Mum 大派心心，氹得 Dada 笑逐顏開，足見二人感情甚佳。
Emmie 係藍帶姐姐 志願係開意法菜餐廳？
而上周五（18 日）晚播出一集，最特別之處是李創偉的姐姐 Emmie，原來有報讀藍帶課程進修廚藝，並在節目中炮製近期熱爆的椰菜花炒飯顯身手，切起椰菜花飯時更是有板有眼，成為焦點。全集最搞笑是，當 Emma 透露志願是開意法菜餐廳時，李創偉竟搞笑追問：「點解我從未試過嘅？」Emmie 聞言神回覆：「因為你淨係食雞胸咯！」李創偉亦不罷休繼續追擊：「你可以考慮整意式雞胸喎。」Emmie 最終爽快答應，並甚有道理表示：「因為我唔使額外畀錢，對於我嚟講，仲可以免費額外學到新嘢。」與 Emmie 感情好到連對方未婚夫也見過面的李創偉，還大方分享與姐姐感情要好秘訣：「佢哋離開咗home town，我哋應該當佢哋家人，佢哋會做得開心，啲嘢都會做得好啲。」