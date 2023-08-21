你想點煮姐｜睿智藍帶姐姐與正向Mum李創偉的料理對決盧頌之揀姐姐需夠靚

J2 實驗式飲食節目《你想點煮姐》，本周一至周五晚 8 點半 J2（82台）播出最後五集，由 J2er 施焯日（Arthur）及 JB（布樂文）輪流擔任主持，及李錦聯（Ben）擔任「廚藝顧問」，透過邀請姐姐烹煮各有個性特色的菜式，見證一段段溫馨僱傭情。