你想點煮姐｜趙璧渝封家傭為被姐姐耽誤咗嘅歌手艾威抗衡地獄料理

為驗證「姐姐廚藝是否都很駭人」的「都市傳說」，J2 開拍實驗式飲食節目《你想點煮姐》，逢周一至周五晚 8 點半 J2（82 台）播出，除有 J2er 施焯日（Arthur）及 JB（布樂文）擔任主持，還有「廚藝顧問」李錦聯（Ben）即場指導每集現身錄影廠廚房的藝人及姐姐，由內而外、再由外到內指點藝人及姐姐廚藝，並透過一道又一道菜式、見證溫馨僱傭情。