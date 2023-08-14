你想點煮姐｜趙璧渝封家傭為被姐姐耽誤咗嘅歌手艾威抗衡地獄料理
為驗證「姐姐廚藝是否都很駭人」的「都市傳說」，J2 開拍實驗式飲食節目《你想點煮姐》，逢周一至周五晚 8 點半 J2（82 台）播出，除有 J2er 施焯日（Arthur）及 JB（布樂文）擔任主持，還有「廚藝顧問」李錦聯（Ben）即場指導每集現身錄影廠廚房的藝人及姐姐，由內而外、再由外到內指點藝人及姐姐廚藝，並透過一道又一道菜式、見證溫馨僱傭情。
今晚（14 日）一集亮相的「僱傭 2 人組」是趙璧渝和姐姐 Rochelle，對於姐姐，璧渝大讚做家務及對老人家均細心又有耐性，二人更經常嘻嘻哈哈、拍晒膊頭感情要好；唯獨問到廚藝，璧渝卻只以一個「唉」字概括，相當爆笑，並透露姐姐曾經金針菜和芽菜傻傻分不清，食物調味亦永不對味：「自嗰次之後好少要求佢煮啲咁中式嘅家常菜。」為一雪前恥，Rochelle 再戰經典地獄菜式—雲耳蒸雞，不過由於 Rochelle 無論洗雞、切菜
及擺盤均有板有眼，Arthur 一度笑言：「佢唔係嚟改進廚藝，佢係嚟表演架喎！」
最終 Rochelle 雖然煮出外在美滿分的雲耳蒸雞，但不但雞件大部分未熟，金針菜有大陣「up」味，還因 Rochelle 落錯醋當豉油，令餸菜出現一陣奇怪的酸味，璧渝吃畢忍不住慨嘆：「靚冇用知唔知呀！」雖然 Rochelle 煮餸有姿勢冇實際，但笑言有想過做歌手的她，經 Arthur 慫恿後在節目中大展歌喉，成功吸引全場目光，璧渝更笑指 Rochelle 是「被姐姐耽誤咗嘅歌手」。
明晚（15 日）一集亮相的「僱傭 2 人組」是艾威與姐姐 Ade，談到 Ade 廚藝，艾威不但全情耍手兼擰頭，更在錄製節目途中拿出一早準備好的乾糧醫肚打底，並搞笑謂：「我驚我一陣餓得滯真係要食咗佢啲餸，依家食飽就一陣唔使食。」結果 Ade 不負「威」望，不但將「涼瓜煎紅衫魚」離奇地一開二，更無論紅衫魚或是涼瓜都完全未煮熟，艾威見狀笑言：「印尼餐變咗日本餐喎。」意指紅衫魚未熟程度直逼刺身級。雖然艾威對 Ade廚藝不予置評，但 Ade 卻強調自己煮飯其實 very ok，並指艾威私下對她十分欣賞。想知艾威同 Ade 真實到底點相處？密切留意《你想點煮姐》。