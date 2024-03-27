再見枕邊人

再見枕邊人｜尹詩沛柔情演繹遭家暴 周志康「控躁老公」角色引發熱議

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由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

周志康演活「控制狂兼躁狂老公」兆民。（圖片來源：TVB）
周志康演活「控制狂兼躁狂老公」兆民。（圖片來源：TVB

踏入結局周，《再見‧枕邊人》「Big Boss」身份逐漸浮面之餘、可疑人物更愈揭愈多，令一心解謎的網民倍感頭痕。除了楊萬森（馬德鐘飾）、朱善美（張曦雯飾）、「大凌生」凌頌恆（張國強飾）成三大頭號嫌疑人，於結局篇登場的晴天好友韓晨曦（尹詩沛飾）和丈夫阮兆民（周志康飾），上周五（22 日）出場時由於神色詭異、亦瞬間被列入嫌疑名單之列！昨晚（26 日）一集劇情講述晴天（黃智雯飾）遭幪面人捉走期間被車撞倒送院，晴天更疑似恢復所有記憶，並暗地逐步向楊萬森絕地反擊，一場鬥智鬥力的「前度夫妻之戰」旋即揭開序幕！

晴天爭啲被迷暈捉走，最終被車撞倒後入院。（圖片來源：TVB）
晴天爭啲被迷暈捉走，最終被車撞倒後入院。（圖片來源：TVB

眼見晴天出院後無處可去，已事先被萬森收買的兆民，主動提出收留晴天，以協助萬森監視晴天並偷取 USB。昨晚最矚目莫過於尹詩沛與周志康的家暴戲，場口講述晨曦欲做和事佬拉攏晴天與長勝（羅天宇飾），「控制狂老公」兆民因而質疑晨曦與長勝有苟且關係而瘋狂爆 seed，狂躁症大發踢翻茶几之餘，更對晨曦家暴！雖然未見拳打腳踢鏡頭，但見詩沛頭髮極度凌亂，眼淚鼻涕一齊嚟之餘，眼妝更喊到溶掉，難怪網民肉緊大鬧周志康衰老公！另詩沛在劇中的少女文青風及飄逸造型，亦獲得不少正評大讚靚女！

兆民主動提出叫晴天去佢屋企暫住。（圖片來源：TVB）
兆民主動提出叫晴天去佢屋企暫住。（圖片來源：TVB

以往「老公」年紀至少大廿年

一向被視為實力演員的尹詩沛（Nicole），過往角色設定偏向聲大夾惡，個性豪邁、愛說笑的 Nicole，受訪時直認甚少遇上溫柔婉約角色，因此擔演此角時不停提醒自己行為舉止要斯文：「我唔覺得以前演嘅係醜女，只係較貼地嘅角色，我覺得貼地角色嘅創作空間會大啲，同埋冇咁多規限。」她形容晨曦是一個「好女仔嘅女仔」，在自己演藝生涯上絕對是一個突破：「形象冇以前咁潑辣、咁惡，同埋晨曦係一個完全被愛情沖昏頭腦嘅人，對住老公（周志康飾）又好懦弱、好怕佢。但對於好朋友，晨曦會願意出頭，就好似佢認定馬神（馬德鐘）對晴天唔好，就一出場已經對馬神句句有骨。」談到夥拍周志康演夫妻，Nicole 笑言終於遇到與自己年齡相約的老公：「以前拍開冇大廿年都一個 double！試過演鍾志光情婦，同袁文傑、曹永廉、杜大偉又做過兩公婆，不過唔會有代溝，全部心境都

好年輕，同埋本身同佢哋熟，私下好多偈傾。」

而周志康（Daniel）對於是次演「控制狂老公」兆民一角，直認與早前參演《旁觀者》裡的角色不同：「上次《旁觀者》擺到明唔係好人，但係今次表面係一個好好先生，但內裏有自己嘅計算，所以演繹上唔一樣。」現實與太太育有一對女兒的 Daniel，直言個性跟兆民完全相反：「呢個角色會控制住太太，係因為太愛佢，好怕失去，覺得只要控制住對方、令到對方驚，自己就可以一直困住佢。」他續指兆民每次萌生「壞的念頭」，都會做出轉戒指小動作：「呢個動作本身編劇已經設定咗，就係每次就嚟發脾氣，又或者打老婆之前，就會有呢個小動作；所以每次做呢一個動作，如果晨曦見到就會好緊張。」Daniel 又指與詩沛相識多年，大讚對方是有實力的演員，私下二人亦屬好友關係，合作非常愉快。

「控制狂老公」兆民搵唔到晨曦，即刻表現激動！（圖片來源：TVB）
「控制狂老公」兆民搵唔到晨曦，即刻表現激動！（圖片來源：TVB

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