再見枕邊人

再見枕邊人｜張曦雯迷姦戲不尷尬 羅天宇「韓式壁咚」引發熱議

tvb娛樂
東方新地

廣告

由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

朱善美（張曦雯飾）險遭周公子（翟威廉飾）迷姦！（圖片來源：TVB）
朱善美（張曦雯飾）險遭周公子（翟威廉飾）迷姦！（圖片來源：TVB

《再見‧枕邊人》劇情緊湊，昨晚（1 日）一集有不少驚險位，除了女主角顧晴天（黃智雯飾）被展開報復行動的黎秋（李啟傑飾）擄走，並幾乎葬身火海外，表面處事圓滑、善解人意的頂級公關朱善美（張曦雯 Kelly 飾）亦差點被追求自己的富家公子周冠中（翟威廉飾）落藥迷姦，幸未婚夫楊萬森（馬德鐘飾）及時出現英雄救美，才沒有慘遭蹂躪！但實情，原來朱善美早就發現周冠中偷偷向自己落藥，機智把下了迷藥的酒吐出後，向萬森發送 SOS 訊息，為博取對方的關心。此幕，Kelly完美演繹出為了愛情不惜一切、機關算盡的「心機女」手段，Kelly 的「最強 Body」同樣搶焦，穿上白色露肩魚尾裙的她大晒 S 形身段，簡直是天使與魔鬼的化身！Kelly 在劇中被對手翟威廉狼吻香肩，對於這場迷姦戲碼，她表示二人識於微時，初入行時已認識對方，而且翟威廉相當有紳士風度，拍攝前跟她溝通充足，因此絕無半點尷尬感覺，反而令 Kelly 感到非常放心。Kelly 大爆翟威廉對出演這個斯文敗類周公子角色有意見，以及他與「馬神」馬德鐘之間的淵源：「佢話『點解我成日做禽獸角色？！』，尤其係同馬神一齊，次次都係馬神做英雄，好搞笑！」談到這套誘人戰衣難掩其蜜桃臀，Kelly 表示事前沒有刻意操練，但平日會到代言的美容院做療程保養，不過她認為不僅是自己的功勞：「同服裝同事合作過好多次，佢哋好清楚我鍾意咩衫、咩衫 fit 我，呢個唔係淨係我操得 fit 就可以呈現，都要配合camera、燈光、服裝，所有人夾埋一齊先做到呢個效果。」Kelly 稱身形和美色是朱善美的絕密武器，之後將在不同場口發揮「男人殺手」本色。她又認為這套白色裙子，跟首集的婚紗造型成呼應：「雖然劇本冇寫，但我覺得朱善美係有諗過。Family day 想營造媽媽好賢慧形象；返工就呈現女強人感覺，每個場合都有襯過。」另邊廂，晴天因安全問題搬到金長勝（羅天宇飾）的律師樓居住，「同居」生活就此展開，二人合體擦出不少火花，場口搞笑又浪漫。對於首次與羅天宇合作，黃智雯（Mandy）直言開拍前已大感期待，對方給予其印象是斯文、乖仔，說話亦陰聲

周公子落藥欲迷姦朱善美。（圖片來源：TVB）
周公子落藥欲迷姦朱善美。（圖片來源：TVB

細氣，是一名正宗怕醜仔，但在《再見‧枕邊人》中的角色卻完全相反，形容為「2024年版 Law 霸」。為增加這對「晴勝 CP」的趣味性，Mandy 透露開拍前主動跟羅天宇溝通，亦一起設計小動作，為角色花了不少心思：「劇中見到一啲默契小事件或小動作，都係我哋一齊喺現場諗。我好享受亦好開心同到天宇合作，今次自己 take咗比較主動嘅 role，成日整鬼佢，爆發佢曳嘅小宇宙！」談到深刻的拍攝點滴，Mandy 透露其中一個場口因洗澡發生意外滑倒，造就了既親密又穿得少布的「韓式壁咚」畫面，踢爆羅天宇怕羞又緊張！Mandy 稱：「同其他男藝人拍親熱戲，多數係個男仔做主動去畀安全感我，但今次角色調轉咗，我知天宇比較怕醜，所以我會主動啲，去令佢安心、唔需要擔心唔需要驚。我哋係非常專業，度好晒位去拍呢啲場口，但見到佢面紅耳熱就覺得好搞笑！」

黃智雯話主動同羅天宇溝通同設計小動作，增添「晴勝 CP」趣味性。（圖片來源：TVB）
黃智雯話主動同羅天宇溝通同設計小動作，增添「晴勝 CP」趣味性。（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

熱門文章

 