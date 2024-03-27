再見枕邊人｜黃智雯記憶復甦 真相即將大白？

由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（25 日）重點劇情，是晴天（黃智雯飾）遭神秘人綁架後雖成功掙脫，但最後卻遇上交通意外暈倒送院；因事故受到衝擊的晴天，向醫生披露「我好似記得番晒啲嘢」後，見到前來探望的萬森（馬德鐘飾）時，露出前所未有的逃避及慌張眼神，不禁令網民揣測萬森在晴天失蹤事件上有著莫大關係，二人關係再起暗湧。另邊廂，萬森與朱善美 Rachel（張曦雯飾）及晴天與長勝（羅天宇飾）關係亦有了新的變化；原本因為雙方均不夠坦白、關係日漸疏離的「森美 CP」，因為 Rachel 懷孕得到大大改善，張曦雯的幸福慈母樣，更凸顯了其演技的層次及多元；「晴勝 CP」則因萬森踢爆長勝當初接近晴天只是想查出當年妹妹小敏（區明妙飾）慘死真相，令晴天與長勝長久建立的信任頃刻被瓦解。