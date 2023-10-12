南極潮什麼｜梁芷珮火紅三點式海中心焗桑拿化身紅館天后國王企鵝觀眾

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《KQ HCIO 消毒濕紙巾特約：南極潮什麼》將於今晚（12 日）播出第三集，Christy 乘坐極地探險船越過有「死亡海峽」之稱的德雷克海峽後，今集帶領觀眾於南極海中心欣賞冰川及浮冰，隨後上岸到象角一睹身長等同私家車的象鼻海豹，大讚「好宏偉」之餘，又順道與白眉企鵝作近距離接觸。Christy 除了親親海洋生物，又到圖雷特角享受遠足之樂，面對崎嶇不平的山路，Christy 做足準備跟導遊指示以兩支行山杖登山，順道挑戰體能。由於近年冰川融化速度急劇惡化，Christy 不時要涉水而行，頗為辛苦。成功走過冰川後，Christy 有感而發謂：「本來想影吓靚相，但見到冰川融化，心好痛，真係覺得唔想再破壞地球。」