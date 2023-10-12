^梁芷珮^火紅三點式冰火

南極潮什麼｜梁芷珮火紅三點式海中心焗桑拿化身紅館天后國王企鵝觀眾

tvb娛樂
東方新地

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由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《KQ HCIO 消毒濕紙巾特約：南極潮什麼》將於今晚（12 日）播出第三集，Christy 乘坐極地探險船越過有「死亡海峽」之稱的德雷克海峽後，今集帶領觀眾於南極海中心欣賞冰川及浮冰，隨後上岸到象角一睹身長等同私家車的象鼻海豹，大讚「好宏偉」之餘，又順道與白眉企鵝作近距離接觸。Christy 除了親親海洋生物，又到圖雷特角享受遠足之樂，面對崎嶇不平的山路，Christy 做足準備跟導遊指示以兩支行山杖登山，順道挑戰體能。由於近年冰川融化速度急劇惡化，Christy 不時要涉水而行，頗為辛苦。成功走過冰川後，Christy 有感而發謂：「本來想影吓靚相，但見到冰川融化，心好痛，真係覺得唔想再破壞地球。」

（圖片來源：TVB）

見證香港女孩異地出嫁感動

回到極地探險船後，Christy 抽空享受船上的焗桑拿設施，以一身火紅色三點式上陣的 Christy，在鏡頭前展現健康性感。她先於室內焗桑拿，再到室外於寒風下浸水池，盡享「冰火」快感；加上眼前雪山及海洋無敵靚景盡入眼簾，十分寫意，Christy 感嘆：「望住外邊好凍但個身熱辣辣，感覺好得意。」Christy 又到了位於南佐治亞島上最大的停泊地點古利德維肯，參觀由捕鯨站改建而成的歷史博物館。今晚一集特別之處，是船上一對情侶邀請了船客及工作人員到當地教堂參觀二人婚禮，新娘子更是香港女仔；難得於浪漫美景下見證不一樣的婚禮，Christy直認感動得眼濕濕。

07-11 Christy 以火紅三點式泳衣上陣焗桑拿兼浸水池，大曬健美身形。
07-11 Christy 以火紅三點式泳衣上陣焗桑拿兼浸水池，大曬健美身形。（圖片來源：TVB）

明晚（13 日）播出的第四集，Christy 繼續遊走南佐治亞島的 Saint Andrews Bay，見證數十萬國王企鵝沿岸聚集的壯觀場面。一向玩得的 Christy 更忽然樂壇天后上身謂：「阿媽，我終於 feel 到好受歡迎嘅感覺，就好似企喺紅館舞台上面，下面有幾十萬觀眾望住我、等住我表演咁。」她又以廣東話向企鵝 say hi：「我係《潮什麼》嘅 Christy，陣間要表演喇！」果然夠 high。其後，Christy 到訪僅有200 多人居住的小島，見識地道「蚊型」超巿外，又到 Café 歎咖啡，品嚐新鮮龍蝦三文治。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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