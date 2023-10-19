南極潮什麼｜梁芷珮穿囚衣捕皇帝蟹Christy學探戈致敬偉仔

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《KQ HCIO 消毒濕紙巾特約：南極潮什麼》將於今（19 日）、明兩晚播出最後兩集（第五及第六集）。繼上周在極地探險船享受完「冰火之旅」及在極地親親小動物後，Christy 今晚將帶觀眾遊走世界最南城巿烏斯懷亞，玩盡多個景點，包括體驗「世界最盡頭火車」頭等車卡，及僅收費約 1,000 港元的即撈即煮即食皇帝蟹一日遊，Christy 排除萬難坐艇仔出海到比格爾海峽，親手捕撈重磅皇帝蟹，她成功後興奮指著戰利品說：「呢個就係我哋嘅 lunch！勁呀！」上岸後，餐廳隨即用海水以三分鐘滾熟皇帝蟹，並過冷河後才再供顧客食用，口感味道俱佳。