南極潮什麼｜梁芷珮穿囚衣捕皇帝蟹Christy學探戈致敬偉仔
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由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《KQ HCIO 消毒濕紙巾特約：南極潮什麼》將於今（19 日）、明兩晚播出最後兩集（第五及第六集）。繼上周在極地探險船享受完「冰火之旅」及在極地親親小動物後，Christy 今晚將帶觀眾遊走世界最南城巿烏斯懷亞，玩盡多個景點，包括體驗「世界最盡頭火車」頭等車卡，及僅收費約 1,000 港元的即撈即煮即食皇帝蟹一日遊，Christy 排除萬難坐艇仔出海到比格爾海峽，親手捕撈重磅皇帝蟹，她成功後興奮指著戰利品說：「呢個就係我哋嘅 lunch！勁呀！」上岸後，餐廳隨即用海水以三分鐘滾熟皇帝蟹，並過冷河後才再供顧客食用，口感味道俱佳。
廿四孝靚媽
此外 Christy 還參觀了 1902 年由當地犯人建造的監獄博物館，還即席試穿囚犯制服，相當鬼馬。Christy 大玩特玩之餘亦不忘在港的家人，特地到由貨櫃屋改建而成的手信街 Enriqueta Gasturumendi ‘s craft fair、購下當地人手繪「阿根廷」球王美斯圖案的開瓶器，Christy 說：「我個仔不停同我講去到阿根廷，要幫佢買啲美斯嘅嘢！」果然是廿四孝靚媽。
明晚（20 日）播出的最後一集，Christy 終於圓夢到訪阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的最強打卡熱點—舊式餐廳 BAR SUR，該處是由張國榮（哥哥）及梁朝偉（偉仔）主演經典電影《春光乍洩》的取景場地。餐廳現場有探戈舞表演，Christy 除了歎紅酒做觀眾，還跟現場男舞蹈員即學跳舞；雖然身為探戈「初哥」的 Christy 全程大呼尷尬，但卻獲讚舞技 very good。Christy end pose 更 chok 盡學偉仔曬電眼，並對鏡頭笑言：「（舞蹈員）教我哋擺 pose 影相喇，係咪好型先！」
圖片來源：（圖片來源：TVB）