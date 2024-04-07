吃貨橫掃深圳

吃貨橫掃深圳｜梁凱晴三點式希臘遊 泳池民宿1980元 彭慧中日式溫泉139元人仔

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一共六集旅遊飲食節目《中國建設銀行(亞洲)呈獻：吃貨橫掃深圳》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《吃貨橫掃深圳》由陸浩明（6號）、彭慧中、林秀怡及梁凱晴擔任主持，北上深圳四出覓食，帶來滋味又好玩的攻略之餘，主持們更到港人掃貨新熱點、倉庫式超市搜羅網上大熱產品，並為大家「開箱試伏」。

主持們帶大家到港人熱點之一嘅倉庫式超市掃貨。（圖片來源：TVB）
主持們帶大家到港人熱點之一嘅倉庫式超市掃貨。（圖片來源：TVB

性價比超高美食：「蟹黃瀑布」＋酥而不膩烤鴨＋手切潮汕牛肉

北上吃喝玩樂成為港人熱潮，香港賺錢、內地消費，美食價格不但便宜，味道、品質更達酒店級數，難怪令人趨之若鶩！明（8 日）晚一集《吃貨橫掃深圳》帶大家吃盡北京、潮汕、江南等地菜式，由杭州風靡至深圳的「蟹黃瀑布」主打邪惡蟹膏撈麵或配白飯，每碗招牌蟹黃用了 10 隻蟹新鮮拆製，超足料啖啖蟹膏、蟹肉，套餐僅需 99 元（人民幣如下）吃到大滿足。之後轉到位於地鐵僑城東站附近大歎老北京菜，當中的「主角」烤鴨酥而不膩，加 60 元可轉為魚子醬烤鴨，中間薄薄一片芒果有助解膩，濃郁烤鴨味道中帶點清新感覺。之後還吃盡手切潮汕牛肉河粉，河粉由磨米打醬、再放置竹箕蒸煮，整個人手製作過目食客均可一目了然，享受視覺及味覺盛宴；泰式生醃蟹、瀨尿蝦、蝦由密封式專屬廚房製作，乾淨衛生。

03-05「蟹黃瀑布」可配撈麵底或白飯，啖啖蟹膏蟹肉勁邪惡！（圖片來源：TVB）
03-05「蟹黃瀑布」可配撈麵底或白飯，啖啖蟹膏蟹肉勁邪惡！（圖片來源：TVB

除了吃盡好西，又點少得港人北上其中重頭環節—按摩水療！近年內地水療中心出現 2.0 版本，設有蒙古包汗蒸幕、膠囊太空艙等多個打卡熱點，不用飛機也能體驗日本溫泉度假村享受。「浸浴擔當」彭慧中和梁凱晴包毛巾體驗水療浸浴，有助促進血液循環、舒緩繃緊肌肉；6 號和林秀怡試玩汗蒸幕，同樣有效排毒美顏、釋放壓力，入場費 139 元可享用 24 小時泡湯汗蒸服務，而身體、頭部等推拿按摩以項目收費，靈活彈性；水療中心還提供看電影、打機等娛樂區域，難怪成為不少年青人聚腳之地！

林秀怡（左）同 6 號（右）去咗玩蒙古包汗蒸幕，爽呀！（圖片來源：TVB）
林秀怡（左）同 6 號（右）去咗玩蒙古包汗蒸幕，爽呀！（圖片來源：TVB

「深圳版希臘民宿」包早餐＋下午茶、20 分鐘攝影師服務

後晚（9 日）一集，三位女主持介紹網紅打卡熱點，帶大家從深圳一秒到歐洲！白牆的獨棟建築充滿希臘風情，推開房門直接落水，此種洞穴游泳房型海景民宿入住一晚不用 2000 元，費用更包括早餐、下午茶以及 20 分鐘攝影師服務，讓你

20-23 梁凱晴三點式享受希臘風情，呢間洞穴泳池房一晚都唔使 2000 元！（圖片來源：TVB）
20-23 梁凱晴三點式享受希臘風情，呢間洞穴泳池房一晚都唔使 2000 元！（圖片來源：TVB

和閨密們彷如去了一個外國小旅行。節目話明「吃貨橫掃深圳」，今集繼續帶大家四出搵食，大嘆「點心界天花板」、荔枝木炭燒走地雞、無花果雞煲、潮州打冷等，而甜品方面更有草莓抹茶梳乎厘雪糕，人氣程度連平日也要排隊高達一小時！

24-26 荔枝木炭燒走地雞，皮脆又 juicy！（圖片來源：TVB）
24-26 荔枝木炭燒走地雞，皮脆又 juicy！（圖片來源：TVB）

另外，倉庫式超市更成港人掃貨新熱點，主持們入場搜羅網上大熱產品，並為大家「開箱試伏」，包括草莓忌廉包、Tiramisu、黑松露意粉、鮑魚雞湯湯包等，想知道以上人氣產品可有中伏？密切留意明、後晚播出的《吃貨橫掃深圳》！

35-39 主持們帶大家到港人熱點之一嘅倉庫式超市掃貨。（圖片來源：TVB）
35-39 主持們帶大家到港人熱點之一嘅倉庫式超市掃貨。（圖片來源：TVB）

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