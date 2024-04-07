吃貨橫掃深圳｜梁凱晴三點式希臘遊 泳池民宿1980元 彭慧中日式溫泉139元人仔

一共六集旅遊飲食節目《中國建設銀行(亞洲)呈獻：吃貨橫掃深圳》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《吃貨橫掃深圳》由陸浩明（6號）、彭慧中、林秀怡及梁凱晴擔任主持，北上深圳四出覓食，帶來滋味又好玩的攻略之餘，主持們更到港人掃貨新熱點、倉庫式超市搜羅網上大熱產品，並為大家「開箱試伏」。