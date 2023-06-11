周遊關西｜周奕瑋帶你朝聖天空之城體驗海鮮即買即燒CP值爆錶
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由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《大灣區航空呈獻：周遊關西》，相隔 4 年載譽歸來，由明晚（12 日）起、逢周一至周三晚上 10時 30 分於翡翠台播映。Jarvis 將帶大家貼地遊關西，玩勻大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫等地，由必去「定番」到隱世「穴場」統統網羅！
明晚播出的首集，Jarvis 展開 4 日 3 夜的和歌山之旅，由和歌山市玩到去白濱再到最遠的新宮。首個行程，Jarvis 朝聖新興的打卡熱點「和歌山版天空之鏡」天神崎，坐火車去到紀伊田邊站後，再踩 20 分鐘單車便能到達，沿途更可欣賞和歌山海岸線，Jarvis 提醒大家出發前要 Check 清楚天氣，如果天氣差和太大風的話，就影唔到完美的天空之鏡！
今集 Jarvis 還會探索一度連地圖都找不到的友島，事關友島以前是軍事要塞，所以地圖上沒有標示出來。友島上擁有多個打卡位，Jarvis 帶大家去到最為著名的第 3 砲台，該處正是現實版「天空之城」所在地，置身其中恍如進入了宮崎駿的動畫世界！Jarvis 對於這個行程十分滿足，他有感而發：「有人可能話嘥咁多時間喺日本行山，點解唔喺香港行呢？只要你嚟過一次就知道，呢個行程可能係你最難忘、影最多相嗰段呀！」
美食方面當然不能少，Jarvis 帶大家去到白濱 ToreTore 海鮮市場食好西，該處除了可以看到吞拿魚解體 Show 外，海鮮亦相當抵買，手臂咁大的真鯛魚只要 1,650日圓，即 120 港元有找，檜扇貝 1,000 日圓 5 隻，即十幾蚊港元一隻。市場內更設有燒烤區，入場費只要 800 日圓（約 45 港元），包晒所有燒烤工具之外，還可以任飲汽水，CP 值極高。Jarvis 歎完即買即燒即食的海鮮後，不禁大呼：「海鮮真係要即刻買完即刻燒，之後喺燒得最靚時擺入個口，呢件事先叫完美！」另Jarvis 去了一個農園摘士多啤梨，還品嚐了非常特別的士多啤梨 Tasting，一次試勻 9 款士多啤梨。