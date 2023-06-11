周遊關西｜周奕瑋帶你朝聖天空之城體驗海鮮即買即燒CP值爆錶

由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《大灣區航空呈獻：周遊關西》，相隔 4 年載譽歸來，由明晚（12 日）起、逢周一至周三晚上 10時 30 分於翡翠台播映。Jarvis 將帶大家貼地遊關西，玩勻大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫等地，由必去「定番」到隱世「穴場」統統網羅！