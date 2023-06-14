周遊關西｜周奕瑋挑戰全日本最長巴士線京都天婦羅大開食界朝聖近畿夾公仔機中心
由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《大灣區航空呈獻：周遊關西》，逢周一至周三晚上 10 時 30 分於翡翠台播映。
「野猿」全日本只得兩個
昨晚（13 日）播出的第二集，Jarvis 挑戰全日本最長巴士線，全長 167 公里及有167 站，車程足足 6 個半小時。今次行程首站，Jarvis 參觀號稱全日本靈氣最強的玉置神社，該處大霧瀰漫令人恍如置身仙境。第二站，Jarvis 去到昴之鄉體驗全
日本只得兩個的人力過河吊車「野猿」；「野猿」需靠全人手推動甚考體力，拉到身水身汗的 Jarvis 笑言：「覺得自己係『野猿辛之助』，係辛苦個辛！玩完冇咗半條命，但係好好玩。」最後一站去到川湯溫泉，Jarvis 拿着鏟子自掘露天溫泉，
名副其實自己溫泉自己掘。
今晚（14 日）播出的第三集，Jarvis 轉戰京都大開食界！Jarvis 由大阪梅田坐觀光列車出發去京都河原町，列車最大特色是以町家作設計風格，單程車票只需 410日圓（約 23 港元），相當抵搭。首站 Jarvis 去到一間連續兩年獲米芝蓮推介的新潮拉麵店食好西，該店主打全素拉麵，再結合店內投影的數碼藝術品，視覺味覺雙重享受。之後 Jarvis 去到由著名建築大師隈研吾設計的新風館打卡，場內隱藏
極高質天婦羅店，Jarvis 大歎該店名物、以低溫炸足一小時的番薯，價錢 300 日圓（約 17 港元）；而爆膏軟殼蟹天婦羅則只需 800 日圓（約 45 港元）。該店重頭戲是每日限量出售 10 隻、價錢 1,700 日圓（約 95 港元）的原隻龍蝦天婦羅，聽見都流口水。
食完好西後，Jarvis 帶大家到近畿規模最大夾公仔機中心，場內超過 300 台機。原來 Jarvis 夾公仔非常水皮，他以 1,600 日圓（約 90 港元）夾了一個價值約1,200 日圓（約 67 港元）的流水素麵機。之後 Jarvis 再挑戰一次可以操縱十個夾的夾公仔機，但最終還是顆粒無收，場面搞笑。